Controlli della Polstrada in provincia di Genova, tra le sanzioni più frequenti quelle per cintura slacciata

Genova. Nell’ultima settimana le pattuglie della Polizia Stradale genovese sono state impegnate nella campagna Roadpol Safety Days, progetto dell’UE per promuovere la sicurezza stradale.

Nell’ambito di tale attività, svoltasi nelle località di Sestri Ponente, Santa Margerita Ligure, Genova città ed Eo, alla congiunzione tra la SS45 della Val Trebbia e la SS225 della Valfontanabuona, sono state controllate 280 persone in 210 veicoli.

Le sanzioni più frequenti sono state per il mancato uso della cintura di sicurezza: una delle principali cause di incidenti mortali. Ma anche per sovraccarico dei veicoli: una condizione pericolosa che compromette la stabilità del veicolo e aumenta i rischi di incidente.

Sanzioni anche per eccesso di velocità, mancato rispetto della distanza di sicurezza tra i veicoli e uso di telefoni alla guida: la distrazione causata dal cellulare alla guida è un fattore di rischio stradale ampiamente riconosciuto poiché compromette gravemente i tempi di reazione e aumenta la probabilità di collisione.

Si segnala, infine, un episodio particolarmente grave. Un conducente è stato sanzionato per aver effettuato un’inversione di marcia all’ingresso dell’autostrada di Genova-Ovest, attraversando lo spartitraffico che separa lo svincolo d’ingresso da quello d’uscita. Solo grazie al pronto intervento degli operatori della Polizia Stradale è stato scongiurato il peggio.