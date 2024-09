Controlli anti degrado in Darsena, la polizia locale fa espellere due stranieri irregolari

Genova. All’alba di oggi gli agenti del reparto sicurezza urbana e del nucleo centro storico della polizia locale del Comune di Genova hanno effettuato con controllo straordinario anti degrado nella zona della Darsena, nel centro cittadino. Venti gli operatori impiegati i quali, assistiti dall’alto da un drone, hanno sottoposto a controllo in tutto 35 cittadini extracomunitari rilevando l’irregolarità della presenza sul territorio nei confronti di 4 di loro.

In particolare due uomini, uno di nazionalità gambiana e l’altro tunisino, sono stati espulsi dal territorio grazie all’intervento della Questura che ne ha consentito l’immediato allontanamento dal territorio.

Nello stesso contesto operativo sono state altresì sequestrate alcune dosi di stupefacente e comminate due sanzioni amministrative per detenzione di stupefacente per uso personale. Nove persone, infine, sono state sanzionate per bivacco.

“La polizia locale di Genova, che ringrazio per l’impegno profuso e la consueta professionalità, ha effettuato un controllo straordinario nella zona in cui negli ultimi tempi si erano registrati episodi intollerabili. L’attenzione della polizia locale resta alta per garantire come sempre la sicurezza dei genovesi e dei turisti in tutta la città”, dichiara l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino.