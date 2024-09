Il Comune di Genova assume 19 agenti di polizia locale, ecco il bando di concorso

Genova. Il Comune di Genova ha pubblicato un concorso per l’assunzione di 19 operatori di polizia locale, dato che le graduatorie ancora in vigore non sono sufficienti a coprire il fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026. Gli agenti verranno poi assunti sulla base della programmazione stabilita dall’amministrazione.

Il concorso è aperto a tutti i possessori di un diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito previo superamento di un corso di quinquennale. È necessario avere la patente di guida di categoria B, vista e udito normali (sono ammesse le lenti correttive), requisiti psico-fisici in linea con quelli richiesti per il porto d’armi per difesa personale e qualità fisiche indispensabili per il ruolo di agente di polizia locale. Servono la cittadinanza italiana, idoneità psico-fisica, nessuna condanna penale, essere in regola col servizio militare (per i maschi nati entro il 31 dicembre 1985), non essere stati licenziati dalla pubblica amministrazione.

Per presentare le domande c’è tempo fino alle 23.59 del 17 settembre e sarà necessario usare il portale unico di reclutamento della funzione pubblica a questo indirizzo. A seconda del numero di candidature l’amministrazione potrà procedere a una prova preselettiva che consiste in un questionario a risposta multipla e/o in un test psico-attitudinale, anche in modalità telematica.

Dopodiché si terrà la prova di efficienza fisica aperta ai primi 300 classificati nell’eventuale preselezione. Bisogna superare tre prove atletiche: corsa per mille metri, salto in alto e piegamenti sulle braccia. Sono esentati (anche dalla preselezione) coloro che abbiano prestato almeno sei mesi di servizi con compito operativi in un corpo di polizia o militare. A quel punto seguiranno le prove d’esame, una scritta su argomenti connessi alle funzioni della polizia locale (tra cui codice della strada, pubblica sicurezza, leggi in materia di stupefacenti, diritto penale, ordinamento degli enti locali, norme amministrative) e, se idonei, una orale sugli stessi argomenti.

I vincitori saranno messi in graduatoria secondo il punteggio totale (la preselezione e la prova fisica non contano) e chiamati per l’assunzione con inquadramento nell’area degli istruttori del contratto collettivo nazionale della pubblica amministrazione, comparto funzioni locali.

Qui è possibile scaricare la versione aggiornata del bando