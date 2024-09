Concluse con successo le prove in mare della Gnv Polaris: è predisposta per il cold ironing

Genova. GNV, compagnia di traghetti del Gruppo MSC, annuncia che GNV Polaris ha completato con successo le prove in mare, durate una settimana circa, passaggio fondamentale prima della consegna all’armatore, prevista entro la fine dell’anno.

La prima delle quattro nuove unità ro-pax attualmente costruzione in Cina presso il cantiere navale Guangzhou Shipyard International (GSI) avrà una stazza lorda di circa 47.000 tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e potrà raggiungere una velocità massima di 25 nodi. Disporrà di 240 cabine e avrà una capacità di carico di 1.500 passeggeri e di 3100 metri lineari.

Così come tutte quattro le unità di nuova costruzione, anche GNV Polaris è dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing, ossia la connessione tramite una presa alla rete elettrica in banchina, che consente un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale.

Tutte le nuove navi saranno dotate di sistemi di pulizia dei gas di scarico (EGCS), riduzione catalitica selettiva (SCR) e tecnologie di riciclaggio del calore per soddisfare i requisiti IMO Tier III e EEDI Fase II.