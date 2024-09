“Coloriamo l’Italia di verde”, anche Genova aderisce all’iniziativa contro la Sla

Genova. In occasione della XVII Giornata Nazionale SLA, che si celebra domani sabato 14 settembre, il Comune di Genova aderisce al progetto “Coloriamo l’Italia di Verde” accogliendo così l’invito dell’AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica e di Anci-Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Al calare del sole la fontana di piazza de Ferrari e la Lanterna saranno illuminate di verde: il colore della speranza, della vitalità e della natura ma anche rappresentativo di AISLA.

L’iniziativa vuole essere un simbolico gesto di solidarietà e vicinanza alle persone ed alle famiglie che devono affrontare una malattia degenerativa come la SLA che provoca una paralisi progressiva dei muscoli volontari e per la quale non esiste ancora una cura definitiva.

L’idea di colorare di verde i monumenti, nata nel 2018 con circa 80 adesioni, è cresciuta in modo esponenziale sino a coinvolgere oltre 200 Comuni.

La Giornata Nazionale SLA è stata ideata per commemorare l’evento storico del 2006, quando centinaia di malati di SLA si sono riuniti in un sit-in in pazza Bocca della Verità a Roma. Da quel momento, ogni anno, AISLA si impegna a promuovere e organizzare questo evento. La Giornata Nazionale SLA rappresenta un’importante occasione in cui volontari, familiari e malati si uniscono per mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali sui bisogni urgenti di cura e assistenza dell’intera comunità della SLA.

Per maggiori informazioni sulla Giornata Nazionale SLA è possibile contattare l’indirizzo e-mail info@aisla.it o visitare il sito di AISLA (www.aisla.it/). Per visualizzare l’elenco completo dei Comuni che hanno aderito all’iniziativa “Coloriamo l’Italia di Verde” visitare la landing page [www.aisla.it/comuni-illuminati-2024]www.aisla.it/comuni-illuminati-2024.