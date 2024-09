Classificazione acustica, al via la revisione. Bruzzone (RossoVerdi): “Primo passo per migliorare la qualità della vita”

Genova. Il piano comunale di classificazione acustica, la cui versione oggi vigente risale al 2000, sarà rivisto e aggiornato nei prossimi mesi dopo “lavori di discussione e revisione complessiva della classificazione acustica comunale”.

Questo è quanto emerso ieri pomeriggio in Consiglio comunale a seguito dell’ordine del giorno presentata dal rossoverde Filippo Bruzzone e votato dall’aula: “Un ottimo risultato: dopo 24 anni ci attiveremo per tutelare i territori particolarmente colpiti dall’inquinamento acustico e migliorare la qualità di vita della cittadinanza – commenta il consigliere – Come si legge sul sito del Comune di Genova, “il Piano Comunale di Classificazione Acustica, comunemente chiamato Zonizzazione acustica, è il risultato di un’analisi del territorio comunale e del suo utilizzo, consistente nella sua suddivisione in aree omogenee dal punto di vista acustico, in particolare impone i limiti di rumorosità“.