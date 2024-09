Il cinema gratuito nel cuore del centro storico: torna il “Nuovo cinema Maddalena”

Genova. Nuovo Cinema Maddalena, rassegna di film a ingresso libero nel cuore del centro storico di Genova che ha registrato il tutto esaurito per ogni film proposto nelle serate di luglio, riprende con l’appuntamento serale ogni giovedì di settembre.

Comincia giovedì 5 settembre alle 20,30 MONDI LONTANI – GENTI VICINE la seconda parte della seconda edizione della rassegna estiva nel chiostro della Chiesa della Maddalena (piazza della Maddalena 11, a qualche metro dalla centralissima Via Garibaldi). Si parte con la rassegna di cortometraggi Corti senza confini, che prevede anche l’incontro con il direttore della fotografia e regista Marzio Mirabella e con il regista Marco Scotuzzi. I cortometraggi presentati hanno partecipato o sono stati premiati in alcuni del più importanti festival del mondo e alcuni sono recitati da importanti attori di cinema, TV e teatro come Giovanni Storti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) o Pamela Villoresi. Tutti i film di tutte le serate sono presentati da Cristiano Palozzi, regista e direttore del Genova Film Festival.

Quest’anno il filo conduttore che lega gli otto appuntamenti (tutti i giovedì sera di luglio e settembre) è l’incontro tra culture del mondo, lontane tra loro ma nello stesso tempo ricche di storie che le accomunano. Tutte le proiezioni sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L’evento è organizzato dall’Associazione Casa della Maddalena e Arteprima Factory in collaborazione con il Genova Film Festival.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ampia cornice delle attività promosse dal Comune di Genova per la valorizzazione del centro storico.

L’Associazione Casa della Maddalena è un’organizzazione di volontariato che opera nel centro storico di Genova sulla scia del carisma dei Padri Somaschi. Tra i tanti obiettivi, si pone quello di creare un presidio contro il degrado e favorire l’accoglienza e l’integrazione organizzando eventi culturali e ricreativi accanto alle diverse iniziative e attività che animano la Casa della Maddalena e i suoi ospiti.

I FILM E I REGISTI DI CORTI SENZA CONFINI

Far East di Cristina Puccinelli

Un vecchio scorbutico viene abbandonato dalla sua badante ucraina. Si sente solo, e la sua disperazione lo porterà a fare un lungo viaggio in cerca di affetto. Con Pamela Villoresi

Cristina Puccinelli. Laureata all’Università “La Sapienza” in Scienze della Comunicazione con una tesi che tratta di cinema e moda, studia da attrice al Duse International con Francesca De Sapio e segue vari seminari in Italia e all’estero. Lavora nel cinema, in TV e a teatro per progetti italiani e internazionali. Nel 2007 scrive, gira e interpreta il suo primo corto. Incoraggiata da critiche positive e premi, continua a dedicarsi alla regia realizzando altri corti che vengono venduti in Italia e all’estero. Collabora come giornalista per L’ALIAS del Manifesto e tiene una sua rubrica di cinema per Loschermo.it. Dal 2013 lavora nella direzione artistica del Lucca Film festival e Europa Cinema. È stata direttrice artistica della rassegna teatrale de “Il Teatro dei Perché” per il Festival del Volontariato. Ha ideato e curato vari corsi di formazione sul cinema. Nel 2019 è stata direttore artistico di Firenze Film Corti. Inoltre lavora come casting director e assistente alla regia per lungometraggi internazionali. Il progetto per il suo primo lungometraggio è stato selezionato a Biennale College Cinema ed è in sviluppo con Racconti#9 di IDM Alto Adige – Innovation Development Marketing.

Magic Alps di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi

Il funzionario di un centro profughi deve gestire la richiesta di asilo di un rifugiato afgano arrivato in Italia con una capra. Basato su una storia vera. Con Giovanni Storti (noto attore del trio Aldo, Giovanni e Giacomo). Candidato ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento

Andrea Brusa. Laureato in Sceneggiatura presso l’Università della California, Los Angeles (UCLA). Ha scritto tantissimi corti, tra cui Inverno, vincitore del David di Donatello e Viola, Franca, presentato al Tribeca Film Festival e nominato al David di Donatello. Tra quelli sia scritti che diretti, Il muro bianco, in concorso al festival di Clermont-Ferrand e Magic Alps, presentato sempre a Clermont-Ferrand e nominato al David di Donatello. Ha scritto e co-diretto Le voci sole, opera prima, presentato al Taormina Film Fest e distribuito in sala da Medusa. Insegna sceneggiatura, workshop e seminari nelle università

Marco Scotuzzi, regista, ha co-diretto un lungometraggio e diversi corti, selezionati in molti festival tra cui Taormina Film Festival, Clermont Ferrand Film Festival, Seattle International Film Festival e Giffoni Film Festival, nominati nelle cinquine finaliste dei David di Donatello e dei Nastri D’Argento. È cofondatore con Andrea Italia e Andrea Brusa della Nieminen Film, casa di produzione e distribuzione cinematografica. Dal 2015 co-dirige Dedalo Teatro, scuola di recitazione con sede a Milano e dal 2018 è membro del team di programmazione dell’Orvieto Cinema Fest. È membro di AIR3, Associazione Italiana Registi.

Playground addiction di Carlo Furgeri Gilbert, Niccolò Rastrelli e Marzio Mirabella

Il basket di strada sta guadagnando sempre più popolarità a Milano e si stanno costruendo campi da gioco ovunque in città. Ma il campo da basket di strada è molto più di un luogo dove si pratica uno sport. È uno spazio di integrazione e conoscenza reciproca

Carlo Furgeri Gilbert. Fotografo, regista e creative director. Ama spandere la sua conoscenza in ogni aspetto della comunicazione. Che sia un film, una strategia visiva o un intenso ritratto. E nel tempo libero suona la batteria, rullanti e piatti.

Niccolò Rastrelli. Fotografo documentarista e di ritratti. I suoi lavori sono stati pubblicati in numerose riviste in giro per il mondo. La sua ricerca fotografica focalizza sulle persone e sulla loro identità. Sempre con ironia.

Marzio Mirabella. Direttore della fotografia e regista, i suoi lavori spaziano dai video musicali, ai filmati commerciali, lungometraggi e documentari. Viaggia per il mondo sempre con il suo set di ottiche vintage.

Yousef di Mohamed Hossameldin

Yousef è un cuoco di successo, figlio di immigrati, cresciuto in Italia. Dopo una lunghissima attesa riesce ad ottenere la cittadinanza italiana, pochi giorni dopo l’attentato di Macerata. Le certezze di Yousef iniziano a vacillare, fino a condurlo ad una vera e propria crisi di identità. Candidato ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento

Mohamed Hossameldin è un regista italo-egiziano. Inizia lavorando come operatore video per Mediaset e Sky. Si laurea alla RUFA -Rome University of Fine Arts. Nel 2015 dirige il corto Sotto Terra, selezionato a numerosi festival tra cui il Giffoni Film Festival, il Festival del Cinema Europeo e vincitore di diversi premi. Vince per due anni consecutivi, nel 2017 e nel 2018, il bando MigrArti del MIBAC con i corti Il Passo e Yousef, prodotto e distribuito da Premiere Film e co-prodotto da Smile Vision, entrambi selezionati al Festival di Venezia. Yousef è nella cinquina finalista per il Premio David di Donatello ed è l’unico corto italiano selezionato al Concorso Internazionale del Festival di Clermont-Ferrand 2019. Nel 2020 dirige la seconda puntata della serie Zero prodotta per Netflix da Fabula Pictures e nel 2022 segue come giurato il premio Solinas – Netflix “La bottega della sceneggiatura”. Attualmente ha in opzione una serie fiction con Asacha Media Group per una piattaforma internazionale ed una serie documentaria per Sky Arte. Contemporaneamente si dedica alla scrittura della sua opera prima cinematografica.

Gli appuntamenti di settembre, giovedì ore 20,30

5 Settembre CORTI SENZA CONFINI (rassegna di cortometraggi)

12 Settembre IL VIAGGIO DI YAO di Philippe Godeau

19 Settembre NEZOUH – IL BUCO NEL CIELO di Soudade Kaadan

26 Settembre IL FUTURO SIAMO NOI di Gilles de Maistre

Rassegna di cortometraggi sull’incontro fra culture, con storie di ordinaria e straordinaria umanità alla scoperta di nuovi popoli.

Giovedì 12 settembre, ore 20,30

IL VIAGGIO DI YAO di Philippe Godeau

(Francia/Senegal, 2018, 103′)

In Senegal, un ragazzino di tredici anni si dimostra pronto a fare qualunque cosa per incontrare il suo eroe, un famoso attore francese in visita a Dakar, e organizza un viaggio di 387 chilometri da solo verso la capitale.

Con Omar Sy, protagonista della serie TV Lupin e del pluripremiato Quasi amici – Intouchables

Giovedì 19 settembre, ore 20,30

NEZOUH – IL BUCO NEL CIELO di Soudade Kaadan

(Siria/Regno Unito/Francia, 2022,100′)

Quando una bomba provoca uno squarcio nel tetto dell’appartamento in cui vivono a Damasco, la quattordicenne Zeina e i genitori si trovano improvvisamente esposti al mondo esterno. Un giorno un ragazzo che vive nelle vicinanze cala una corda attraverso l’apertura nel tetto e così Zeina può vivere il primo assaggio di libertà. Mentre il padre è determinato a rimanere nella città assediata per non diventare un rifugiato, questa nuova finestra apre un mondo inimmaginabile di possibilità alla figlia e alla madre, che ora si trovano di fronte al dilemma se restare o fuggire.

Premio degli spettatori a Orizzonti Extra (Festival di Venezia) e Premio diritti umani Amnesty International al MedFilm Festival.

Giovedì 26 settembre, ore 20,30

IL FUTURO SIAMO NOI di Gilles de Maistre

(Francia, 2019, 85′)

Il documentario segue le vicende di otto bambini, dai 10 ai 14 anni, che non hanno mai pensato di essere troppo giovani, troppo deboli o troppo soli per ribellarsi a ingiustizia e violenza. Vengono da tutto il mondo, combattono per difendere i propri ideali, dall’India al Perù, dalla Bolivia alla Guinea, passando per la Francia e gli Stati Uniti. Attraverso i loro ritratti il regista mette in luce le lotte di una generazione che vuole cambiare il mondo. Istruzione, ecologia, solidarietà, questi bambini si impegnano e agiscono quotidianamente per il domani perché, come dice José: “Siamo il futuro ma anche il presente”.

Il film ha il patrocinio di Unicef e Unesco. Evento Speciale alla festa del Cinema di Roma 2020

I film sono presentati da Cristiano Palozzi, regista e direttore del Genova Film Festival.

