Genova. Un altro camion in fiamme e ancora disagi sulle autostrade intorno a Genova. Poco dopo le ore 17.00, sulla A26 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Masone ed Ovada in direzione Gravellona Toce, a causa dell’incendio di un mezzo pesante in galleria all’altezza del km 16,9.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Il camion trasportava materiale plastico. L’autista è rimasto illeso.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico è bloccato si registrano 5 chilometri coda in direzione Gravellona Toce. Gli utenti in viaggio sulla A26 in direzione Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria a Masone, potranno rientrare in A26 ad Ovada dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Intanto è stato riaperto in entrata il casello di Genova Ovest dopo l’incendio che ha interessato un camion nel primo pomeriggio nella galleria fonoassorbente. Riaperto il tratto compreso tra il bivio A7/A10 e Genova Sampierdarena in direzione Milano. Nel tratto interessato traffico transita su una sola corsia in direzione Milano mentre permane la chiusura in direzione Genova. Si registrano code in A7 tra Bolzaneto ed il bivio A7/A10 e in A10 tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7.

Agli utenti in viaggio sulla A7 da Milano e diretti a Genova si consiglia di uscire dalla stazione di Genova Bolzaneto. Agli utenti in viaggio sulla A10 da Ventimiglia e diretti a Genova si consiglia di uscire dalla stazione di Genova Aeroporto sulla A10 Genova-Ventimiglia. Agli utenti in viaggio sulla A12 da Livorno è diretto e diretti a Genova si consiglia di uscire dalla stazione di Genova Nervi sulla A12 Genova-Livorno.

guarda tutte le foto 7



Incendio a Genova Ovest, a fuoco un camion: danni alla galleria fonoassorbente

La chiusura temporanea del casello di Genova Ovest ha generato inevitabili ripercussioni sul traffico urbano, complice un veicolo in avaria sulla Sopraelevata. Per risolvere gli ingorghi sulla direttrice di via Gramsci la polizia locale ha deciso di aprire al traffico privato via Balbi.