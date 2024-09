Chiusa l’allerta meteo: a Rivarolo un albero cade e sfiora un palazzo, SS225 interrotta

Genova. Si è chiusa alle 8 di oggi, lunedì 9 settembre, l’allerta meteo gialla per temporali. Come previsto il fronte principale della perturbazione si è traslato verso il levante della Liguria e poi verso la Toscana. Nella regione confinante i nubifragi non hanno mancato di provocare danni.

Graziata la Liguria da questa seconda ondata di maltempo nel giro di pochi giorni – e con una nuova perturbazione attesa da metà settimana – non mancano però alcune ripercussioni.

Sulla Statale 225 della Fontanabuona, nell’entroterra di Genova, è stato temporaneamente chiuso il tratto in entrambe le direzioni, al km 28,5, a Lumarzo, nella città metropolitana di Genova, a causa della caduta di un albero di grosse dimensioni lungo il tracciato.

Intorno alle 9.30 il traffico sulla Ss225 è ripreso con senso unico alternato.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Alberi caduti e problemi anche Genova, in Valpolcevera. Nel pomeriggio di domenica 8 settembre alcune grosse piante si sono abbattute in via Negrotto Cambiaso, sulle alture di Rivarolo.

Sul posto i vigili del fuoco. I rami si sono abbattuti anche sui balconi di un condominio. Il traffico è stato interrotto per alcune ore a mezzi pubblici e privati. Alcuni volontari di protezione civile hanno collaborato per la rimozione delle fronde.