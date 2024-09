Sicurezza in centro storico, la Lega rilancia le ronde: “Lo chiedono i residenti”

Genova. “Non escludiamo che, come ci hanno richiesto alcuni residenti, si possa fare ricorso anche alle ronde, che vanno considerate come una forma di cittadinanza attiva, che vede la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine”.

Con queste parole la Lega, attraverso Edoardo di Cesare, capogruppo della Lega in Municipio I Centro Est a Genova, si prepara all’assemblea pubblica organizzata dall’associazione Ama per sabato 14 settembre ore 18 in piazza Posta Vecchia, per affrontare il tema del degrado e della criminalità in centro storico.

“Gli abitanti hanno il timore – si legge nella nota stampa di Di Cesare – soprattutto dopo l’escalation di violenza che ha interessato il centro storico questa estate, di essere abbandonati e ‘sopraffatti dai traffici della criminalità organizzata’. Prenderemo parte all’assemblea, insieme al presidente del Municipio Centro Est, Andrea Carratù, per ascoltare le richieste del territorio e cercare soluzioni che riportino nel centro storico la legalità attraverso gli strumenti a nostra disposizione”.