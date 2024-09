Centro storico, incendio in un deposito di bici: intervento dei vigili del fuoco

Genova. Intervento in corso questo pomeriggio in centro storico, in vico Croce Bianca per la segnalazione di un incendio in un deposito di biciclette. E’ successo poco dopo le 17.

A dare l’allarme alcuni residenti che hanno visto un denso fumo salire dal magazzino. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi e la polizia locale a regolare il traffico nella adiacente piazza della Nunziata dove hanno dovuto posteggiare i mezzi i pompieri.

A prendere fuoco, secondo le prime informazioni sarebbe stato un risciò elettrico. Al momento non si segnalano feriti né intossicati.