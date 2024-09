Rottura tra Fiocchetto Lilla e Asl 4 sui laboratori sui disturbi del comportamento alimentare: “Convenzione non rinnovata”

Sestri Levante. Stop alla collaborazione tra la Asl 4 e la Fondazione Fiocchetto Lilla, onlus che da anni si occupa di disturbi del comportamento alimentare, all’ospedale di Sestri Levante. La decisione è della fondazione stessa, che ha parlato di “grave deterioramento” dei servizi offerti dalla Asl nel Centro Disturbi Alimentari della Dietetica e Nutrizione Clinica di Sestri Levante, scaduto il 31 agosto 2024 e ha quindi deciso di non rinnovare la convenzione.

L’accordo prevedeva la fornitura di supporto psicologico da parte di due operatrici in collaborazione con l’equipe sanitaria per la realizzazione delle attività previste dai progetti di “laboratorio corporeo” e di “laboratorio di arteterapia” finalizzati alla riabilitazione dei pazienti seguiti dal Centro Disturbi Alimentari.

Tra le motivazioni addotte, la scarsa integrazione dei servizi, la mancanza di un medico specializzato per la presa in carica dei pazienti a tempo pieno e la precarietà dell’equipe psicologica, oltre alla lamentata mancata erogazione dei rimborsi spese per il materiale necessario ai laboratori. A questo si aggiunge il fatto che la richiesta di rinnovo della convenzione con Asl 4 sia arrivata soltanto due giorni prima della scadenza.

“Questo tempismo riflette, a nostro avviso, una scarsa considerazione nei confronti del lavoro e dell’impegno profuso dalle operatrici di Fondazione Fiocchetto Lilla – fanno sapere dall’associazione – La Fondazione ritiene che la qualità del servizio offerto agli utenti e il rispetto degli accordi siano fondamentali per una collaborazione efficace. Pertanto, pur riconoscendo l’importanza del programma di riabilitazione, non possiamo accettare il rinnovo della convenzione alla luce di queste problematiche”.

Alla Fondazione ha risposto Asl 4 con una nota in cui esprime “stupore e rammarico” per la decisione e in cui snocciola alcuni numeri relativi al servizio offerto: “Il Centro sta continuando regolarmente la sua attività, occupandosi delle diagnosi in regime ambulatoriale ed aprendo in particolare il centro diurno riabilitativo, attivato due estati fa al quinto piano dell’ospedale di Sestri Levante, per tre giorni alla settimana. Le visite dietologiche eseguite nei primi sei mesi del 2024 sono state 240, in linea con i dati dello stesso periodo nei due anni precedenti (265 nel 2022; 236 nel 2023). Il numero dei pazienti seguiti risulta stabile: attualmente ha in carico 150 pazienti, di cui 45 under 18 anni”.

“Nella prospettiva di una attesa continuità dei servizi, a fine agosto è stato richiesto alla Fondazione il rinnovo della convenzione, inaspettatamente rifiutato unilateralmente dalla stessa, cosi come comunicato anche a mezzo stampa”, continua la Asl 4, annunciando che le attività di arteterapia e schema corporeo saranno adesso portate avanti “da un laureato in Scienze Motorie che condurrà dette attività due volte alla settimana, per cinque ore complessive, in collaborazione con l’équipe di psicologi e con i dietologi della Struttura. Tutto ciò nelle more dello svolgimento di uno specifico avviso pubblico emanato ad hoc per incrementare le attività con l’inserimento di nuovi professionisti”.

La Asl 4 afferma quindi che sia il numero dei medici dietologi sia quello di psicologi e dietisti è rimasto invariato, e che i costi i della copertura assicurativa sono stati liquidati in data 31 luglio 2024: “La convenzione prevedeva inoltre la facoltà per la Fondazione di chiedere materiale per lo svolgimento delle attività – aggiungono – richieste che al momento non risultano adeguatamente riscontrate”.

“Dispiace il disimpegno della Fondazione Fiocchetto Lilla rispetto al rinnovo dei servizi integrativi svolti fin qui presso il Centro di Sestri Levante, che, apprendiamo essere intenzione della stessa di svolgere all’esterno in autonomia ed in altra forma. Resta comunque l’apertura ad accoglierla per continuare la fattiva collaborazione – ha detto il direttore f.f. della S.S.D. Dietologia, Corrado Castagneto -. Da parte nostra c’è l’assoluta convinzione ed impegno a mantenere le attività del Centro e la qualità dei servizi da sempre offerti, grazie anche alla presenza di professionisti di primo ordine, anche se purtroppo ci scontriamo con le ben note difficoltà contingenti legate al reclutamento di medici specialisti”.