Corruzione in Liguria, Cecchi: “Ho sempre fatto il bene del Salone Nautico e di Genova”

Genova. “Ho fiducia nella magistratura. Io e il mio direttore commerciale abbiamo solamente fatto il bene del Salone, il bene della nautica e il bene di Genova, per sei anni”.

Così il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, a margine della presentazione del 64esimo Salone Nautico stamattina a Palazzo della Meridiana, nega ogni preoccupazione per l’inchiesta della Procura della Spezia che lo vede indagato per corruzione e turbativa d’asta insieme all’ex capo di gabinetto di Giovanni Toti, Matteo Cozzani, e al direttore commerciale dell’associazione Alessandro Campagna.

Si tratta del filone parallelo da cui è scaturito il fascicolo aperto dalla Procura di Genova che ha portato agli arresti di Giovanni Toti, Aldo Spinelli e Paolo Emilio Signorini. Per le due figure apicali di Confindustria Nautica la gip Paola Faggioni aveva chiesto e ottenuto l’applicazione dell’interdittiva a esercitare professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche, misura cautelare che aveva fatto scattare la sospensione dai rispettivi incarichi.

Dopo circa un mese, però, era stato accolto il ricorso della difesa: “Il tribunale del Riesame mi ha ridato tutti i miei poteri e io oggi sono qua“, conferma Cecchi che non ha mai preso in considerazione le dimissioni. E oggi puntualizza, a margine della conferenza stampa: “Sa quanto percepisco io di stipendio? Zero, per essere il presidente. È solamente la passione. Ho più di 50 anni di storia nella nautica da diporto.

Secondo i magistrati spezzini, come era emerso dalle intercettazioni, Cecchi avrebbe fatto pressione su Toti, attraverso Cozzani, per ottenere l’approvazione di una “leggina” – come la definiva nelle intercettazioni ambientali – finalizzata ad aumentare i fondi pubblici a favore del Salone Nautico fino a raggiungere la somma complessiva di 1,2 milioni di euro nel 2023. In cambio dell’interessamento della Regione i vertici del Salone Nautico avrebbero accordato all’imprenditore Filippo Cozzani, fratello di Matteo, la fornitura di bottigliette in tretrapak personalizzate per un totale di oltre 10mila euro, fornitura rinnovata anche negli anni successivi.