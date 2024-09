Incidente nella notte a Cavi, scooter va a sbattere all’uscita delle gallerie: due giovani in ospedale

Lavagna. Due giovani sono rimasti feriti la notte scorsa in un incidente in scooter avvenuto all’uscita delle gallerie di Sant’Anna, tra Sestri Levante a Cavi di Lavagna.

L’incidente è avvenuto intorno all’una. I due, entrambi sulla trentina, viaggiavano entrambi a bordo dello scooter quando il guidatore ha perso il controllo rovinando sull’asfalto. L’urto è stato violento: uno dei due ha riportato un trauma a una spalla, l’altro una ferita alla coscia piuttosto profonda.

Sul posto sono intervenute due ambulanze – una della Croce Rossa di Riva Trigoso e una della Croce Rossa di Lavagna – e l’automedica. I feriti sono stati accompagnati all’ospedale di Lavagna ed entrati in codice giallo, quello di media gravità. Per le cure. Presenti anche i carabinieri per i rilievi dell’incidente.