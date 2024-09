Riprese cinematografiche a Castelletto, traffico in tilt in circonvallazione a monte

Genova. Traffico in tilt lunedì pomeriggio in circonvallazione a monte per le riprese cinematografiche del film “Colpo Circuito”, thriller scritto da Paolo Fittipaldi, diretto da Anna Antonelli – al suo debutto dietro la macchina da presa – e prodotto da Creations Factory.

La troupe si è posizionata in piazza Villa per girare alcune scene, rendendo necessario un presidio della polizia locale per regolare il traffico. Conseguenza diretta, per consentire il “ciak” gli agenti hanno temporaneamente bloccato la circolazione di auto, scooter e bus per qualche tempo, provocando una lunga coda lungo tutta circonvallazione. Inevitabile anche un capannello di curiosi che ha osservato le operazioni, terminate intorno alle 18.

Le riprese del film sono partite il 2 settembre e proseguiranno sino al 28, coinvolgendo sia Genova sia Pietra Ligure. La produzione ha il supporto tecnico di Genova Liguria Film Commission ed è sostenuta dal bando FiLSE – Regione Liguria, a valere sul Fondo Audiovisivo. Tra i protagonisti gli attori Stefano Cassetti, Giorgia Fiori, Andrea Bruschi, Alessandro Cremona, Ivan Franek, Alessandro Cirilli, Alberto Aimo e Cristina Pasino.

Il film racconta la storia di Pierre, ex agente segreto che ha svolto varie missioni nel mondo e ora ha una vita normale. Pilota gli aerei, è sposato, ha figli e un cane. Un giorno qualsiasi, dopo un volo di linea, inizia a sentirsi male, banali sintomi che si trasformano in una malattia degenerativa inguaribile. Rimane quindi intrappolato in un corpo immobile, paralizzato, senza riuscire a parlare e bisognoso di assistenza 24 su 24. La famiglia, distrutta, non sa come reagire, ma tutto cambia quando dal passato di Pierre emerge una figura che si presenta come “amico”.