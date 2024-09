Genova. Si sono concluse oggi le Finali “B” del Campionato Mondiale Endurance di Canottaggio costiero, disputato a Genova presso la spiaggia di San Nazaro. Dopo il grande spettacolo delle Finali “A” di ieri con annessa premiazione in corso Italia, ieri è andata in scena la seconda parte della premiazione, rinviata ieri a causa del meteo. Si chiude ufficialmente questa prima parte di una kermesse globale, evento-clou del programma di Genova Capitale Europea dello Sport 2024, in attesa delle Finali Mondiali di Beach Sprint il prossimo weekend.

La pioggia non ha fermato gli atleti, capaci di completare tutte le finali nel campo di regata disegnato di fronte alla Spiaggia di San Nazaro. Il programma del Mondiale è stato dunque completato anche grazie allo sforzo organizzativo di tutti gli attori in campo durante la manifestazione.

Durante l’intero Mondiale Endurance sono stati più di 700 gli atleti impegnati, provenienti da più di 40 nazioni e da cinque continenti differenti. Sono più di 50, invece, le Nazioni che presenteranno almeno un equipaggio in gara nelle Finali Mondiali di Beach Sprint, alla sua prima manifestazione iridata da disciplina olimpica in attesa di Los Angeles 2028.

Tra le autorità presenti, Jean-Christophe Rolland, Presidente di World Rowing; Giuseppe Abbagnale, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio (FIC); Marco Bucci, Sindaco di Genova; e Marco Dodero, Presidente del Comitato Organizzatore.

Di seguito i vincitori delle Finali “B” in ogni specialità.

CW1x: Janneke van der Meulen (NED)

CM2x: Cameron Kumagai, John Olbrys (USA)

CW4x+: Chloe O’Sullivan, Fianaid Eibhlinn O’Gorman, Aoibhe Horan, Sadhbh O’Sullivan, Meabh Mcnamara (IRL)

CW2x: Lily Curnow, Tegan Negus (NZL)

CM1x: Malte Hein (GER)

CM4x+: Lucas Fauche, Ywan Faye, Alexandre Jasinski, Gregoire Charles, Thomas Aubel (MON)

CMix2x: Laura Meriano, Niels Torre (ITA)