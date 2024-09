Genova. Il primo dei due eventi in programma a Genova, ovvero i Campionati Mondiali di Canottaggio Costiero Endurance, ha avuto inizio oggi con le batterie in tre delle classi di imbarcazioni: il quattro di coppia femminile, il doppio di coppia maschile e il singolo femminile. Gli equipaggi hanno affrontato condizioni impegnative al largo della spiaggia di San Nazaro mentre gareggiavano per un posto in finale.

Ci sono stati molti nomi familiari nel quattro di coppia femminile costiero provenienti dai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’Hawkes Bay Rowing Club (NZL01) ha conquistato la vittoria nella prima gara del campionato, tagliando il traguardo con 15 secondi di vantaggio sull’equipaggio dell’Ulmer Ruderclub Donau (GER03). Tre dei cinque membri dell’equipaggio neozelandese hanno vinto una medaglia olimpica a Parigi poche settimane fa.

Altri nomi noti si sono distinti nella seconda batteria, con l’equipaggio dell’Ucraina, che si è classificato quinto nel quattro di coppia femminile a Parigi. A Genova, rappresentano il Club Sportivo Centrale dell’Esercito dell’Ucraina. Tuttavia, nonostante l’equipaggio forte abbia condotto per la maggior parte della gara, si è verificato un disastro nelle fasi finali. L’equipaggio ha mancato una delle boe di virata ed è dovuto tornare indietro per prenderla. Durante questo, sono stati giudicati dall’arbitro per aver causato interferenze e hanno ricevuto una penalità di tempo. Non avendo completato correttamente le penalità, sono stati successivamente squalificati. Mentre UKR01 tornava alla boa di virata, IRL02 ha preso il comando, e l’equipaggio del Kincasslagh Rowing Club ha tagliato il traguardo per primo.

La prima batteria del singolo femminile è stata vinta da Monika Dukarska del Kilorglin Rowing Club (IRL01), vincitrice dello scorso anno in questa classe di imbarcazioni, che ha terminato 21 secondi davanti a Eeva Karppinen del Neste Rowing Club RY (FIN01), che l’anno scorso aveva mancato il podio per poco, classificandosi quarta. La seconda batteria ha visto la vittoria della medaglia d’argento dello scorso anno, Diana Dymchenko (AZE01), che rappresentava il Baku Rowing Club, mentre la neozelandese Jackie Kiddle, che ha gareggiato nel doppio di coppia pesi leggeri alle Olimpiadi di Parigi poche settimane fa, si è classificata seconda. Un nome meno familiare è stato il vincitore della terza e ultima batteria – almeno meno familiare sulla scena costiera. Raminta Morkunaite del Team di Canottaggio Lituano ha gareggiato in precedenza ai Campionati del Mondo Junior e Under 23 di Canottaggio e sembra cavarsela bene anche in mare! Ha vinto la terza batteria, finendo davanti ad Annelise Hahl degli Stati Uniti.

Campionato mondiale di Coastal Rowing: le immagini della prima giornata

Diversi equipaggi sono stati esclusi nelle tre batterie del doppio di coppia maschile costiero per vari motivi, tra cui gravi collisioni e il mancato rispetto delle penalità. Tuttavia, tra quelli che hanno avuto successo, si è distinta la coppia olandese formata da Leonard van Lierop e Finn Florijn, vincitori della prima batteria, avendo recuperato terreno nella seconda metà della gara. Mentre la Nuova Zelanda 01 è stata una delle imbarcazioni escluse nella prima batteria, la Nuova Zelanda 02 ha vinto la seconda, quando Matt Dunham e Finlay Hamill hanno tagliato il traguardo con quasi 27 secondi di vantaggio sull’esperta coppia americana composta da Kory Rogers e Christopher Bak del Next Level Rowing, che sono i campioni in carica! I medagliati d’argento dello scorso anno, Dennis Gustavsson ed Eskil Borgh della Svezia, hanno vinto la terza batteria.