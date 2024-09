Canile Monte Contessa, il bando europeo per la gestione sarà integrato

Genova. “Dopo la recente diffusione di una prima versione del bando europeo per la gestione del canile di Monte Contessa, agli uffici comunali competenti sono pervenute ulteriori richieste di integrazione e suggerimenti che abbiamo deciso di valutare, nel più ampio spirito partecipativo su una tematica molto sentita in città. Pertanto, la versione definitiva del bando sarà pubblicata nelle prossime settimane”.

Lo annuncia l’assessora alla Tutela degli Animali Francesca Corso. “La situazione del canile di Monte Contessa sta particolarmente a cuore alla sottoscritta e a tutta la nostra amministrazione comunale – spiega l’assessore – Ritengo fondamentale la collaborazione e il coinvolgimento delle associazioni e di tutti i soggetti che stanno offrendo il loro contributo per una evoluzione positiva della situazione”.

“È quindi con favore e la massima attenzione che stiamo considerando quanto ci è stato comunicato in questi giorni. Come già detto, intendiamo dare un’importante svolta alla gestione del canile di Monte Contessa per garantire a tutti gli animali un benessere sanitario e ambientale. Lavorando tutti insieme anche ai dettagli della nostra proposta, auspico che questo risultato sia raggiungibile in modo concreto e nei tempi più brevi possibili”, conclude.