Al canile Monte Contessa è emergenza gatti: “Ne abbiamo in ogni stanza, servono adozioni”

Genova. Nei giorni in cui si attende il bando, rivisto, per la nuova assegnazione della gestione del canile comunale dii Monte Contessa, dall’associazione Una (che lo gestisce ormai da anni) arriva un appello accorato per l’adozione dei gatti che sono loro ospiti. A oggi infatti il canile, che non può tra l’altro contare su un gattile sanitario (è stato necessario adibire una stanza a questo scopo), accoglie 43 gatti, la metà dei quali in cerca di adozione. E la situazione è al limite.

“Ormai da diversi mesi siamo in emergenza – spiegano dall’associazione Una – Alcuni di loro hanno già delle richieste, altri sono ancora purtroppo troppo malati per andare a casa e stiamo facendo del nostro meglio per portarli all’adozione il prima possibile. Al momento abbiamo gatti in ogni stanza, abbiamo circa 17 gatti in esubero, quindi le adozioni sono veramente urgenti e importanti”.

Da qui l’appello a recarsi in canile per vedere da vicino i gatti, tra cui anche tanti cuccioli, e trovare, magari, un compagno per la vita: “Se, invece, non aveste la possibilità di accogliere uno dei nostri ospiti, ma voleste comunque aiutarli, potreste fare un’adozione a distanza, oppure donare le cose necessarie al loro benessere”, aggiungono dall’associazione Una, che sulle sue pagine Facebook condivide tutte le modalità per supportare a distanza la struttura.

Il canile intanto, come detto, attende il nuovo gestore. Il bando europeo era stato diffuso a inizio settembre, ma nei giorni scorsi l’assessora alla Tutela degli Animali, Francesca Corso, ha annunciato che verrà rivisto dopo che le associazioni hanno presentato richieste di integrazione: “Intendiamo dare un’importante svolta alla gestione del canile di Monte Contessa per garantire a tutti gli animali un benessere sanitario e ambientale – ha assicurato Corso – Lavorando tutti insieme anche ai dettagli della nostra proposta, auspico che questo risultato sia raggiungibile in modo concreto e nei tempi più brevi possibili”.