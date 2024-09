Campo Ligure diventa un set cinematografico: cercasi comparse per un film di guerra

Campo Ligure. Il piccolo borgo di Campo Ligure si trasforma in set cinematografico per un nuovo film prodotto dalla casa di produzione veronese Ahora!. Che cerca comparse, e ha lanciato per questo una call per individuare persone disposte a partecipare al progetto.

L’appuntamento è per sabato 21 settembre nella Sala della giustizia per un casting che durerà dalle 15 alle 19. La produzione cerca quaranta persone dai 60 anni in su, non necessariamente di Campo Ligure ma disponibili a presentarsi nel bordo tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre per le riprese.

Il film s’intitola “L’amore vince”, e racconta la storia di un soldato canadese che, durante la Seconda Guerra Mondiale, rischia la vita per salvare un villaggio italiano minacciato dai nazisti e intreccia in questa eroica impresa anche una appassionante storia d’amore.