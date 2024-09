Campo da basket diventa un parcheggio: la petizione dei ragazzi di Pegli per fermare le ruspe

Genova – “Siamo un gruppo di ragazzi che ha frequentato, fin da che eravamo bambini, e frequenta abitualmente il campetto di Basket di via Salgari a Genova Pegli”. Inizia così la petizione lanciata da un gruppo di giovani sulla piattaforma Change.org per chiedere all’amministrazione locale di non trasformare il loro campetto in un parcheggio scoperto.

L’appello lanciato lo scorso 14 Agosto ha raccolto 2 400 firme in meno di un mese e ottenuto il supporto di genovesi e non. “Il campetto – scrivono i ragazzi che si firmano appunto ‘I ragazzi del campetto – da punto di aggregazione sarà trasformato in un parcheggio. Il nostro obiettivo è evitare che ciò accada”.

Negli anni i ragazzi si sono impegnati a mantenere l’area pulita rimuovendo spazzatura e rifiuti. Ora di fronte alla possibilità di perdere un luogo importante di aggregazione, sport e condivisione fanno appello alle istituzioni locali per cercare soluzioni alternative. “Chiediamo – conclude la petizione – a tutti di riflettere sulla necessità di dare ai ragazzi spazi come questo che purtroppo sono quasi totalmente scomparsi, e che forse sarebbe necessario trasformare i parcheggi in aree sportive e non viceversa”.