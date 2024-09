Campi: rubano carburante dai furgoni parcheggiati in strada, tre arresti

Genova. Tre uomini sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di furto aggravato in concorso dopo essere stati sorpresi a rubare carburante da alcuni furgoni parcheggiati in corso Perrone.

Si tratta di tre uomini di 25, 29 e 43 anni, notati da un cittadino mentre armeggiavano intorno a due furgoni tenendo in mano diverse taniche di plastica. Le volanti dell’Upg e del commissariato Cornigliano sono intervenute e hanno subito notato i tre, uno dei quali con in mano un grosso tubo di plastica, mentre cercava di nascondersi dietro ad un camioncino.

Nelle vicinanze sono state rinvenute diverse taniche, di cui tre contenenti circa 75 litri di gasolio appena sottratti dal serbatoio dei furgoni. In macchina avevano diversi attrezzi usati per manomettere gli sportelli dei serbatoi. Il carburante recuperato è stato restituito ai proprietari e i tre sono stati tratti in arresto e giudicati per direttissima giovedì mattina.