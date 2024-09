Clima, il bilancio dell’estate a Genova: caldo anomalo (ma non record) e 35 notti infernali

Genova. L’estate in Liguria quest’anno è stata complessivamente calda, con un’anomalia media di 0,9 gradi rispetto al clima degli ultimi vent’anni, classificandosi al settimo posto dopo la terribile estate del 2003 che aveva registrato 2,1 gradi in più rispetto alla norma. È quanto rileva Arpal nel bilancio di fine stagione.

Di certo è stata una stagione movimentata. Giugno è stato un mese quasi autunnale, con valori ben al di sotto della norma climatica (il 22 giugno a Colle di Nava record di temperatura minima dal 2004 con 8,6 gradi) e una media generale di 18,5 gradi, lontanissima dai 23,4 gradi del 2022. Ma i mesi successivi hanno garantito un netto recupero: a luglio, dopo un inizio incerto, rapida risalita con picchi massimi di 36-38 gradi nello Spezzino verso la fine del mese. La temperatura media è stata di 23,2 gradi, in linea con la temperatura media dell’anno scorso. Agosto bollente, a parte una breve tregua a metà mese causata da perturbazioni (il giorno di Ferragosto downburst e danni nel Ponente). La temperatura media è stata di 24,3 gradi, oltre un grado sopra il 2023 e simile al 2003.

Come era già chiaro nelle ultime settimane di agosto, quella appena passata non è stata l’estate dei record di temperatura: il termometro si è fermato ai 40,1 gradi registrati il 10 agosto a Castelnuovo Magra, nello Spezzino. La minima assoluta è stata toccata a Loco Carchelli, 1,8 gradi il 2 giugno. Per due periodi distinti le massime in media sono sempre state oltre i 30 gradi: per nove giorni dal 29 luglio al 6 agosto, per otto giorni dal 9 agosto al 16 agosto.

Ma a farsi sentire è stato soprattutto il caldo notturno, favorito dall’elevata temperatura del mare, per più giorni sopra i 30 gradi. A Genova per 62 giorni consecutivi (dal 5 luglio al 5 settembre) la temperatura non è mai scesa sotto i 20 gradi: minima assoluta domenica 18 agosto con 21,2 gradi. In questo 2024 il capoluogo ligure ha vissuto ben 35 notti più che tropicali (con minima superiore a 24 gradi) di cui 25 consecutive (dal 21 luglio al 14 agosto), proprio come nel 2003 (allora dal 1° al 25 agosto) Nel mese di agosto minima assoluta domenica 18, con 21,2 gradi. Nell’ultimo ventennio, solo luglio 2015 aveva fatto peggio, con una minima di 22,6 gradi proprio l’ultimo giorno del mese.

Guardando al periodo climatico 1961-2010, l’anomalia più pesante riguarda le temperature minime registrate in provincia della Spezia (+3,1 gradi) seguite da Genova (+2,5 gradi). Anche le massime sono risultate globalmente fuori norma, soprattutto nell’estremo Levante (+2,5 gradi) e nei dintorni del capoluogo (+2,3 gradi).

Per quanto riguarda le precipitazioni, i tre mesi estivi sono stati molto diversi tra loro. In agosto sono state emanate due allerte meteo, una gialla giovedì 15 agosto e una gialla/arancione nel weekend 17-18 agosto. Considerando le 172 stazioni pluviometriche di Arpal, la precipitazione cumulata media nel trimestre giugno-agosto è stata di 149 mm, in linea con la media del periodo pari a 155 mm. Considerando la precipitazione media cumulata dall’inizio dell’anno, siamo ampiamente sopra la media climatologica come si può vedere dal grafico.

Per quel che riguarda la temperatura del mare, raggiunta per più giorni la soglia massima di 29,9 gradi (venerdì 2 agosto e poi per cinque giorni consecutivi dal 9 al 13) e temperatura media mensile di 28,2 gradi. Le rilevazioni satellitari di Copernicus in realtà hanno evidenziato più di 30 gradi, ma la strumentazione della boa di Capo Mele non è in grado di misurare oltre. Come nel caso della tempesta Vaia del 2018, che obbligò Arpal a cambiare alcuni anemometri passando da 180 km/h a 250 km/h, allo stesso modo questo autunno, quando la boa verrà portata a terra per la manutenzione, bisognerà alzare la soglia massima di misura sopra i 30 gradi.