Genova. Cala ufficialmente il sipario sui Campionati Mondiali di Canottaggio Costiero a Genova. Con la seconda cerimonia di premiazione delle Finali Mondiali di Beach Sprint si è concluso anche il secondo weekend della doppia kermesse globale sulla Spiaggia di San Nazaro, seguita con grande partecipazione dalla comunità genovese, con grande pubblico anche direttamente da Corso Italia.

Nel primo weekend si sono disputati i Campionati Mondiali Endurance, competizione mondiale per club che ha inaugurato l’evento-clou del programma di Genova Capitale Europea dello Sport 2024. Nel secondo weekend, quello appena concluso, sono andate in scena, invece, le Finali Mondiali di Beach Sprint, disciplina inserita nel programma olimpico a partire da Los Angeles 2028 nonché alle sue prime finali iridate con lo status proprio di disciplina olimpica.

Un doppio Campionato Mondiale, quello dei San Nazaro, che ha fatto registrare la partecipazione di più di mille atleti provenienti da più di 50 nazioni e da tutti e cinque i continenti, con un grande impatto sia dal punto di vista turistico sia dal punto di vista promozionale per il Comune di Genova. Un importante evento che ha messo la città al centro del canottaggio mondiale, del quale ne è diventata capitale per due settimane.

Da segnalare, tra i risultati sportivi del weekend, la grande prova dell’equipaggio azzurro composto dalla genovese Silvia Tripi dell’Elpis Genova e da Federico Ceccarini del CC Napoli. La coppia azzurra, spinta dal tifo genovese, ha conquistato un’ottima medaglia d’argento nel doppio mix e il titolo di vicecampioni mondiali, dietro solamente alla Lituania al termine di una finale decisa all’ultimo respiro.

«A mente lucida sicuramente saranno lacrime di gioia», afferma Silvia Tripi al termine della finale, «ho sentito molto il tifo della mia città, dei miei amici e dei miei familiari, che ringrazio tantissimo. Gareggiare a Genova, la mia città, in una competizione di così alto livello è stato veramente emozionante».

Canottaggio costiero, World Rowing Beach Sprint Finals: la seconda giornata di gare

«Abbiamo battuto avversari di altissimo livello», afferma Federico Ceccarini, «siamo stati dietro all’unico equipaggio che quest’anno ci ha battuto. Ci siamo allenati, abbiamo fatto dei mesi intensi, ci abbiamo provato, abbiamo fatto tutta l’estate insieme. Le persone che sono qui valgono tantissimo e, anche se quando arrivi lì vuoi vincere l’oro, io sono uno che tende a festeggiare ciò che vince e non rimpiangere ciò che non è arrivato. Quindi siamo felicissimi!».

In occasione di questa seconda giornata di premiazioni in Corso Italia sono state presenti numerose istituzioni sportive e amministrative tra le quali Jean-Christophe Rolland, Presidente di World Rowing; Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per lo Sport; Marco Bucci, Sindaco di Genova; Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport del Comune di Genova; Giuseppe Abbagnale, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio; Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica; Giambattista Ponzetto, Comandante in Seconda della Capitaneria di Porto.

«Siamo orgogliosi di aver ospitato un evento di tale portata come il Mondiale di Canottaggio Costiero a Genova, che ha messo la nostra città al centro della scena sportiva internazionale», afferma Marco Bucci, Sindaco di Genova. «Questi giorni di competizione hanno non solo regalato emozioni uniche agli atleti e al pubblico, ma hanno anche dimostrato quanto Genova sia pronta ad accogliere eventi sportivi di rilievo mondiale. Il successo di questa manifestazione è il frutto del lavoro congiunto tra istituzioni, organizzatori e la comunità genovese, che ha risposto con grande entusiasmo e partecipazione. Genova si conferma una città dinamica e aperta, capace di coniugare sport, turismo e cultura in modo eccellente. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario risultato».

« Con i Campionati Mondiali di Coastal Rowing e Beach Sprint Genova si è dimostrata, ancora una volta, il palcoscenico ideale per i grandi eventi sportivi internazionali», afferma Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport del Comune di Genova. « Siamo orgogliosi che, proprio dalla nostra città, sia ufficialmente iniziato il sogno olimpico degli atleti di Beach Sprint che ci hanno regalato gare intense, adrenaliniche ed emozionanti. Per loro è stata anche l’occasione per scoprire la nostra città, a partire dal nostro centro storico con i suoi Palazzi dei Rolli. Sono state due settimane da record che resteranno nella storia sportiva, e non solo, della nostra città».

«Genova ha risposto presente all’organizzazione di un Mondiale unico nel suo genere, regalandoci due weekend di grande spettacolo, nonostante il meteo abbia provato a rovinare i piani del Comitato Organizzatore», afferma Giuseppe Abbagnale, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio. «Coastal rowing e beach sprint stanno vivendo una fase di lancio nell’universo del canottaggio in Italia e nel mondo, e Genova può ritenersi orgogliosa e soddisfatta di aver organizzato questo Mondiale che, di fatto, rappresenta il primo passo verso il futuro olimpico, per quanto riguarda il beach sprint, sulla strada di Los Angeles 2028».

«Sono molto grato alla città di Genova per aver ospitato questi Campionati Mondiali, un evento di fondamentale importanza per World Rowing e per il canottaggio costiero in particolare, nuova disciplina olimpica», afferma Jean-Christophe Rolland, Presidente di World Rowing. «Nonostante alcune difficoltà legate alle condizioni meteo, con cui comunque gli atleti devono confrontarsi in questa disciplina, l’evento è stato un successo e abbiamo avuto una grande risposta sia dagli atleti sia dal pubblico. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questo evento complesso. Abbiamo portato a termine questa sfida con successo».

«Organizzare un evento di questa portata è stato un onore e una sfida che abbiamo affrontato con passione e determinazione», afferma Marco Dodero, Presidente del Comitato Organizzatore. «Il Mondiale di Canottaggio Costiero a Genova ha rappresentato un punto di svolta per la nostra città, e sono immensamente fiero del lavoro svolto da tutto il team organizzativo. Il successo di queste due settimane è il risultato di uno sforzo collettivo che ha visto la collaborazione tra istituzioni, federazioni e volontari, tutti uniti dalla voglia di offrire un’esperienza indimenticabile agli atleti e ai tifosi. Genova ha dimostrato di essere un palcoscenico ideale per lo sport di alto livello, e siamo certi che questo evento lascerà un’eredità importante per il futuro della nostra città. Grazie Marco Bucci, grazie Giuseppe Abbagnale!».

Qui di seguito i risultati di questa due-giorni di Finali Mondiali di Beach Sprint:

PR3 Mixed Double Sculls Final: Colin Wallace, Natacha Searson (GBR)

Junior Men’s Solo: Yuqi Yang (CHN)

Junior Women’s: Annelise Hahl (USA)

Mixed Coxed Quadruple Sculls: Rosa Thomson, Charles Cousins, Heather Gordon, Cameron Buchan, Ryan Glymond (GBR)

Mixed Double Sculls: Dominykas Jancionis, Martyna Kazlauskaite (LTU)

Junior Men’s Double Sculls: Andres Washington Aguilar Bedon, Marco Liarte Samper (ESP)

Junior Women’s Double Sculls: Annelise Hahl, Annalie Duncomb (USA)

Junior Mixed Double Sculls: Sol Chamberlain-Hyde, Leah Saunders (GBR)

Men’s Solo: Christopher Bak (USA)

Women’s Solo: Magdalena Lobnig (AUT)