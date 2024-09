Busta sospetta nella sede di Iren, intervento di artificieri e scientifica: era un falso allarme

Genova. Intervento della polizia, con scientifica e artificieri, giovedì mattina nel palazzo che ospita la nuova sede di Iren, in piazza Raggi, zona Borgo Incrociati, per una busta sospetta che si è poi rivelata un falso allarme.

L’allarme è scattato intorno alle 12. Stando a quanto trapelato, a insospettire il personale all’ingresso è stato l’arrivo di una busta piuttosto spessa indirizzata ai vertici dell’azienda.

È quindi scattato l’iter previsto in questi casi, ovvero la segnalazione e il conseguente arrivo dei tecnici della scientifica, insieme con gli artificieri, per analizzare la busta. Poco prima delle 13 l’intervento si è concluso: la busta conteneva un invito con timbro falso a uno spettacolo teatrale, e la radiografica e le analisi hanno confermato che non conteneva niente di preoccupante o pericoloso. Il palazzo non è stato evacuato e i dipendenti hanno potuto continuare a lavorare senza problemi.