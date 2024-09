Sgombero Buridda, il rettore Delfino: “L’Università al momento non ha spazi alternativi da offrire”

Genova. “Al momento l’Università di Genova non ha spazi in cui il Buridda può trovare alloggio”. A parlare è il rettore Federico Delfino, a meno di una settimana dall’incontro avvenuto a porte chiuse, a Palazzo Tursi, tra una rappresentanza del collettivo, allontanato dall’ex Magistero di corso Monte Grappa in occasione dello sgombero di un mese fa, e il sindaco Marco Bucci.

Delfino è intervenuto sull’argomento in occasione della presentazione dei nuovi servizi a disposizione degli studenti dell’Università di Genova, studentati compresi. E visto che l’ex Magistero è stato sgomberato proprio per lasciare spazio al cantiere che ricaverà 70 nuovi posti letto per gli studenti con borse di studio, l’argomento è particolarmente “caldo” in queste settimane.

Nel corso dell’incontro del 28 agosto infatti – come spiegato dai portavoce del Laboratorio Sociale Occupato Autogestito Buridda – il sindaco Bucci ha “riconosciuto il valore culturale delle attività svolte negli spazi occupati”, evidenziando però la necessità di trovare una “soluzione legale” che consenta la continuità delle attività stesse. Tradotto: la trasformazione in associazione legale e riconosciuta cui poter affidare uno spazio. Su questo le valutazioni sono ancora in corso da ambo le parti, con il collettivo che ha chiarito che “l’autogestione rimane imprescindibile” e che “il dialogo con le istituzioni non potrà prescindere da un riconoscimento formale” della stessa autogestione “come valore aggiunto per la città”.

Al netto della forma, però, c’è un problema di sostanza. Ovvero individuare un luogo in cui il progetto Buridda potrebbe proseguire. Il sindaco avrebbe indicato due vie, uno spazio all’aperto o uno al chiuso. Sul tavolo sono tornati i forti di Genova, anche se in termini generici, ipotesi già avanzata dall’amministrazione durante la trattativa con lo Zapata. Proposta immediatamente scartata dagli attivisti viste le difficoltà logistiche. Si lavora dunque a individuare un luogo al chiuso, ma di ipotesi concrete non ne sono state fatte. E da parte dell’Università non sembra poter arrivare, anche se gli attivisti avevano ventilato l’ipotesi di spostarsi all’Albergo dei Poveri. Struttura che, nelle intenzioni dell’Ateneo, diventerà però il fulcro del grande campus universitario che include anche la zona di Balbi e la Darsena.

“Per l’ex Magistero so che ci sono manifestazioni di interesse – ha detto il rettore Delfino – quell’area non perderà valenza sociale ma la porterà avanti. Gli studenti, specialmente borsisti, vi troveranno residenza. L’Università di Genova non ha però spazi alternativi da offrire al Buridda, perché ha un tema delicato: vive in palazzi tutelati e deve gestire una serie di esigenze abitative. È complicato, perché servono tante risorse. Abbiamo tanti progetti e il Pnrr ha cambiato il bilancio dell’Università, ne avevamo uno da 300 milioni, ora ne abbiamo 120 in più, che sono destinati non solo alla ricerca ma anche a infrastrutture e rigenerazione. Nella rigenerazione non abbiamo uno spazio che può prestarsi alle esigenze del Buridda, l’unico che è rimasto dove non abbiamo sviluppato progetti è l’ex clinica dermatologica a San Martino, ma ha problemi strutturali, bisogna riqualificarlo: non è possibile trovare alloggio per il Buridda lì”.