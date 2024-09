“È troppo tardi per prenotare gli esami”, e scoppia la rissa nello studio medico: bimba di pochi mesi in ospedale

Genova. Una banale discussione per i tempi di attesa si è trasformata, nel giro di pochi minuti, in una vera e propria zuffa in cui è rimasta lievemente ferita una bambina di pochi mesi. È successo lunedì pomeriggio in uno studio medico di Bolzaneto, a discutere una famiglia composta da padre, madre e bimba e la segretaria del medico.

Alla fine, per riportare la calma, è stato necessario l’intervento della polizia. Gli agenti sono riusciti faticosamente riusciti a ricostruire cosa era accaduto: stando alla testimonianza di chi era presente, la famiglia si è presentata nello studio per chiedere di prenotare un esame, ma la segretaria avrebbe fatto presente che non era più possibile farlo, nonostante l’appuntamento, visto l’orario. Ne è nata una discussione in cui i toni si sono rapidamente alzati.

Due persone presenti in sala d’attesa hanno riferito che la segretaria dello studio avrebbe dato uno schiaffo alla giovane mamma, sfiorando anche la bambina che lei teneva in braccio, e che il padre avrebbe reagito colpendo a sua volta la donna. Nel caos generale sarebbe uscito dalla sala visita anche il medico, intervenuto per bloccare il padre.

Alla fine, come detto, è stata chiamata la polizia. Nessuno è rimasto ferito, anche se la bimba di pochi mesi è stata accompagnata all’ospedale Gaslini, in codice verde, per un controllo. Da chiarire se i protagonisti della vicenda decideranno di sporgere denuncia.