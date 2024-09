Bolzaneto, nuovo campo da gioco e più verde per i giardini Cerboncini: al via i lavori

Genova. Un campo da gioco più moderno e funzionale, ma anche l’incremento del verde esistente per garantire una migliore fruizione degli spazi da parte della cittadinanza e, al contempo, aumentare il benessere e la salvaguardia delle alberature.

Sono partiti in questi giorni i lavori di riqualificazione delle opere a verde e del campo da gioco polifunzionale nei giardini Sergio Cerboncini di salita Inferiore di Murta, a Bolzaneto. Il progetto, finanziato con l’accordo quadro Vallate Genovesi – III Annualità per un ammontare di circa 39mila euro, prevede di lavorare in parallelo sulla parte sportiva e quella a verde.

“Siamo molto soddisfatti del via a questi lavori che promettono di riqualificare e abbellire un’area a fruizione pubblica molto importante per i cittadini e le famiglie di Murta – dichiarano l’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente e il consigliere delegato allo Sviluppo e tutela delle vallate Alessio Bevilacqua –. Lavori frutto di una progettualità sviluppata dagli uffici del Comune di Genova, che ringraziamo, con sapiente attenzione alla scelta dei materiali più moderni e alla ricerca del migliore equilibrio possibile ideale tra le esigenze di chi frequenta i giardini e delle aree a verde che, al termine degli interventi, miglioreranno per qualità e quantità. Rinnoviamo l’impegno della nostra Amministrazione a favore della delegazione di Murta e di tutta la Valpolcevera: Genova è una città policentrica dove ogni territorio ha un suo patrimonio specifico di bellezze e aree pubbliche che è nostra precisa volontà tutelare e valorizzare”.

Per quanto riguarda la parte sportiva ci saranno:

– la sostituzione della rete metallica del campetto

– la manutenzione della struttura di sostegno e delle porte da calcio

– la riprofilatura della pavimentazione al confine tra campo sportivo e giardino

– la posa in opera di un nuovo canestro

– l’installazione di un nuovo cancello di chiusura

Oltre alla riqualificazione del campo da gioco, si prevede di ampliare l’aiuola esistente limitrofa al campetto che funge da divisione con Salita Inferiore di Murta.

Ciò sarà possibile riducendo la pavimentazione in asfalto ed eliminando i dissuasori in cemento che delimitano il confine dei giardini, consentendo di liberare spazio utile ad aumentare la superficie a verde con benefici sotto vari punti di vista: assorbimento degli agenti inquinanti, riduzione del run-off delle acque meteoriche, aumento della biodiversità.

Una volta rimosso l’asfalto, sarà creato un letto di posa e installato un impianto di irrigazione con centralina, pozzetto e ala gocciolante, necessario per lo sviluppo del prato e delle piante di oleandro inserite lungo il perimetro dell’ampliamento dell’aiuola insieme ad altri arbusti tappezzanti a completamento della stessa.

Il nuovo terreno sarà contenuto da un bordo in grottesco, realizzato attraverso il parziale recupero del materiale già presente in loco. Si prevede inoltre di ampliare lo spazio attorno ad alcune delle alberature presenti (pini e bagolari) che hanno sollevato la pavimentazione esistente. Ciò per liberare gli apparati radicali degli alberi e, insieme, ridurre il pericolo di inciampo.