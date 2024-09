Blitz della polizia locale in Darsena: 30 identificati, 5 multe e 4 notifiche di espulsione

Genova. Operazione mirata ieri della polizia locale nell’area della Darsena dopo i numerosi esposti di pescatori e commercianti. L’intervento ha visto oltre venti operatori appartenenti al Nucleo Centro Storico, al Reparto Sicurezza Urbana – Nucleo Antidegrado, e all’Unità Cinofila.

Durante l’operazione, iniziata nelle prime ore del mattino, sono stati identificati circa 30 soggetti, la maggior parte dei quali stranieri. Uno di loro è stato sanzionato e segnalato per uso di sostanze stupefacenti, mentre altri cinque sono stati multati per violazioni al Regolamento di Polizia Urbana. Quattro persone, risultate irregolari sul territorio nazionale, sono state accompagnate presso gli uffici della Polizia Locale per l’identificazione e sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per reati legati alla normativa sugli stranieri. A tutti e quattro è stato notificato un decreto di espulsione.

Durante il servizio, l’Unità Cinofila ha eseguito un’accurata verifica dell’area al fine di rinvenire eventuali sostanze stupefacenti occultate per la vendita. L’operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro il degrado e il contrasto delle attività illecite che compromettono la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici.