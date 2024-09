Biglietti derby di Coppa Italia: al via la prelazione per gli abbonati del Genoa

Genova. Il Genoa avvia le prelazioni per il derby di Coppa Italia contro la Sampdoria, in programma mercoledì 25 settembre alle 21, in due fasi.

Gli abbonati Nord, Gradinata Laterale, Distinti e Tribuna possono esercitarla dalle 10 di mercoledì 11 settembre al 18 settembre. La prelazione si esercita nel settore del proprio abbonamento (chi è abbonato nei Distinti non può scegliere la Gradinata Nord e viceversa).

Per gli abbonati della Gradinata Zena la tempistica è dal 19 (ore 10) al 22 settembre per l’acquisto, in via esclusiva, di tutti i biglietti che rimarranno in dotazione.

Ogni abbonato può acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi per altri intestatari di abbonamento, se in possesso delle relative documentazioni per l’acquisizione tramite la rete vendita.

Canali di vendita

Online: genoacfc.vivaticket.it

Ticket Office via al Porto Antico 4 – Genova

Genoa Store Via Vittorio Veneto 48 – Chiavari

Ricevitorie Vivaticket

Prezzi base Prelazioni – Intero abbonati (Under 16 abbonati)

Distinti Centrali: 50 euro (25)

Distinti Laterali: 35 euro (15)

Gradinata Laterale: 30 euro (15)

Gradinata Nord: 30 euro (15)

Tribuna Inferiore: 80 euro (40)

Tribuna Superba: 120 euro

Ai tifosi della Sampdoria verrà dunque riservata la Gradinata Sud e il settore 6.

Promo Merchandising nei tre Genoa Store

Previa presentazione del titolo di accesso di Genoa-Sampdoria nei tre punti vendita ufficiali del club al Porto Antico, Chiavari e Sestri Ponente, è previsto un buono sconto di 12 euro correlato a un acquisto di almeno 50 euro, cumulabile anche con lo sconto -15% riservato per tutta la stagione agli iscritti a My Genoa.

La promo abbinata a questa partita, valida fino alla data dell’evento, non è usufruibile invece per prodotti già oggetto di promozione, non risultando cumulabile con la promo maglia home -50%, in scadenza per gli abbonati alla fine di settembre e con la promo Acg.