Beppe Bergomi ospite dell’Athletic Club Albaro, che ha presentato lo staff tecnico del settore giovanile

Genova. Beppe Bergomi, ex giocatore dell’Inter, campione del mondo, con la nazionale azzurra, nel 1982, ha fatto visita alle formazioni Under 15 e Under 14, per la gioia dei giovani atleti e della società

“La società ringrazia il sig.Ivo Perotti, organizzatore dell’incontro” afferma la società albarina, che ha presentato lo staff tecnico del settore giovanile, coordinato, come sempre, dal responsabile Fulvio Ganci. Under 17: Alessandro Annaloro, collaboratore Marco Marasso Under 16: Luca Capurro, collaboratore Nicola Semino Under 15: Enzo Ferrari, collaboratore Fabrizio Fiandaca Under 14: Francesco Imperato, collaboratore Francesco Mazzacani Responsabile area portieri: Matteo Raganini Responsabile area performance U17-U16: Marco Alllegri Responsabile area performance U15-U14: Andrea Ottonelli Il nuovo allenatore dell’Under 19 Lino Notaro – coadiuvato dal collaboratore tecnico Michelangelo Parodi – era già stato annunciato precedentemente. “L’Athletic Club Albaro augura buon lavoro a tutti e contestualmente ringrazia e saluta Davide Vignolo e Francesco Pagni che hanno intrapreso percorsi sportivi differenti”.