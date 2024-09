Genova. Si è conclusa oggi la prima giornata delle Finali Mondiali di Beach Sprint a Genova, secondo appuntamento globale in pochi giorni dopo il Mondiale di Canottaggio Costiero Endurance di settimana scorsa. Grande spettacolo sulle acque della spiaggia di San Nazaro e grande cornice di pubblico in corso Italia per seguire le gesta degli atleti in una disciplina che farà il suo debutto olimpico a Los Angeles 2028.

Un evento, quello delle Finali Mondiali di Beach Sprint, inserito nel programma di Genova Capitale Europea dello Sport 2024, e che si completerà definitivamente domani con la seconda giornata di finali che chiuderanno una due-settimane che ha incoronato la città come capitale mondiale del canottaggio costiero.

Tra i risultati odierni menzione speciale per gli Azzurri impegnati nel doppio mix, con lo splendido argento conquistato dalla genovese Silvia Tripi dell’Elpis Genova e da Federico Ceccarini del CC Napoli. La coppia azzurra, spinta dal tifo genovese, è riuscita a conquistare uno splendido argento laureandosi così vicecampioni mondiali, venendo superati dalla Lituania al termine di una sfida serratissima.

«A mente lucida sicuramente saranno lacrime di gioia», afferma Silvia Tripi al termine della finale, «ho sentito molto il tifo della mia città, dei miei amici e dei miei familiari, che ringrazio tantissimo. Gareggiare a Genova, la mia città, in una competizione di così alto livello è stato veramente emozionante».

«Abbiamo battuto avversari di altissimo livello», afferma Federico Ceccarini, «siamo stati dietro all’unico equipaggio che quest’anno ci ha battuto. Ci siamo allenati, abbiamo fatto dei mesi intensi, ci abbiamo provato, abbiamo fatto tutta l’estate insieme. Le persone che sono qui valgono tantissimo e, anche se quando arrivi lì vuoi vincere l’oro, io sono uno che tende a festeggiare ciò che vince e non rimpiangere ciò che non è arrivato. Quindi siamo felicissimi!».

Canottaggio costiero, World Rowing Beach Sprint Finals di Genova: la prima giornata di gare

In attesa di domani, giornata conclusiva, il Day 2 è stato completato con le prime premiazioni, impreziosite dalla presenza di Jean-Christophe Rolland, Presidente di World Rowing; di Giuseppe Abbagnale, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio; di Marco Bucci, Sindaco di Genova, di Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport del Comune di Genova; Marco Dodero, Presidente del Comitato Organizzatore; e di Anna Palmieri, Presidentessa del Municipio Medio Levante di Genova.