Basket femminile, allo Stadium della Fiumara l’Opening Day di serie A

Genova. Tutto pronto per la ventiduesima edizione dell’Opening Day di basket femminile, evento sostenuto dal Comune di Genova e inserito all’interno del programma di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, che aprirà la stagione 2024/2025 della Techfind Serie A1. Si svolgerà il 28 e 29 settembre presso lo Stadium Genova della Fiumara in lungomare Canepa 155. Alle gare si potrà assistere gratuitamente.

Si inizia sabato 27 settembre con la Serata degli Oscar LBF 2024, all’Acquario di Genova nella Sala Auditorium, in cui verranno premiati giocatrici, allenatori, dirigenti e personalità del basket femminile. Condurrà l’evento il giornalista Sky Geri De Rosa, accompagnato della musica di Fabrizio De Andrè reinterpretata dal cantautore genovese Matteo Troilo. Infine le cinque sfide sul campo valide per la prima giornata della Techfind Serie A1 2024/2025.

Alla presentazione di giovedì, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, è intervenuta, fra gli altri, l’assessora allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi: “Non poteva esserci palcoscenico migliore che quello offerto dalla Capitale Europea dello Sport per ospitare l’Opening Day della Lega Basket Femminile, l’evento che dà ufficialmente il via alla nuova stagione agonistica. Saranno due giorni costellati da sfide intense per quella che, sono sicura, sarà una grande festa del basket femminile italiano. Genova è pronta a dare il benvenuto in città a tutte le squadre che avranno, inoltre, l’opportunità di scoprire la nostra città con tutte le sue bellezze ed eccellenze confermando, ancora una volta, l’importanza degli eventi sportivi in chiave turistica”

“Ci aspettano due meravigliose giornate di sport in cui la pallacanestro sarà assoluta protagonista – aggiunge l’assessora allo Sport della Regione Liguria, Simona Ferro – Questa disciplina è sicuramente una delle discipline più amate dai liguri e ho notato con piacere come negli ultimi anni anche il basket femminile abbia attirato l’interesse di tanti appassionati. L’importante ruolo che la pallacanestro ha sul territorio è certificato dal suo inserimento nel palinsesto di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 e sono certa che sarà così anche nel 2025, quando la Liguria sarà Regione Europea dello Sport”.

Il presidente della Lega Basket Femminile Massimo Protani ha dichiarato: “La Techfind Serie A1, con il XXII Opening Day, riparte da Genova, Capitale Europea dello Sport 2024. Sarà una vera e propria festa dello sport, per un evento ideato dalla Lega Basket Femminile che rappresenta ormai da molti anni, 22 per l’esattezza, uno dei fiori all’occhiello del movimento della pallacanestro femminile, che attira ogni stagione l’attenzione di tanti appassionati e tifosi provenienti da tutta Italia e non solo. Voglio ringraziare l’amministrazione comunale della città di Genova, la Regione, la Federazione Italiana Pallacanestro e tutti coloro che da mesi stanno lavorando per una manifestazione che non si limita solamente all’aspetto sportivo, ma si contraddistingue per una serie di eventi collaterali come la Serata degli Oscar LBF, in cui vengono premiate ogni anno le eccellenze dell’ultima stagione”.

Presenti anche il presidente di Coni Liguria Antonio Micillo, la Coordinatrice di Sport e Salute Liguria Michela Carfagna e il presidente della Federbasket Liguria Pino Gonella.

Il programma delle gare

SABATO 28 SETTEMBRE

• ore 15:00 – E-Work Faenza vs RMB Brixia Basket

• ore 17:15 – Geas Basket vs Famila Wuber Schio

• ore 19:30 – Umana Reyer Venezia vs Austoped BCC Derthona

DOMENICA 29 SETTEMBRE

• ore 16:00 – O.ME.P.S. Battipaglia vs MEP Pellegrini Alpo

• ore 18:15 – La Molisana Magnolia Campobasso vs Dinamo Banco di Sardegna Sassari

Riposa: Alama San Martino di Lupari