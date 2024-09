Balneari, il Governo proroga le concessioni fino al 2027 ma Genova va avanti con le gare

Genova. Si sblocca finalmente l’impasse sulle concessioni balneari. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il decreto che contiene la proroga delle attuali concessioni fino a settembre 2027 (con ulteriore proroga a marzo 2028 in caso di contenziosi o difficoltà oggettive) con l’obbligo di avviare le gare entro giugno 2027. E chi dovesse subentrare pagherà un indennizzo ai concessionari uscenti.

Dovrebbe chiudersi così – almeno in teoria – la storia infinita legata alla direttiva Bolkestein, con una procedura d’infrazione aperta dall’Unione europea nei confronti dell’Italia, le imprese nel caos e i Comuni in ordine sparso per il timore di subire conseguenze giudiziarie. Ad annunciarlo è stato il governo stesso: “La collaborazione tra Roma e Bruxelles ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari, permettendo di concludere un’annosa e complessa questione di particolare rilievo per la nostra nazione”.

Ma il Comune di Genova, che aveva anticipato le mosse del governo Meloni stabilendo una serie di criteri, non stoppa l’iter per riassegnare tutte le concessioni entro il 2024. “Stiamo già procedendo perché 30 su 32 concessionari hanno presentato i progetti entro il 15 luglio – spiega l’assessore al Demanio marittimo Mario Mascia -. La procedura va avanti con la prossima fase di evidenza pubblica che prevede 30 giorni di pubblicazione dell’avviso di avvenuta presentazione delle progettualità”.

“La nostra tecnicamente non è una gara ma una procedura comparativa ad evidenza pubblica che rispetta tutti i criteri di trasparenza e pubblicità previsti dalla Bolkestein – precisa ancora l’assessore Mascia -. Tant’è vero che tutte le impugnazioni originariamente interposte dai balneari e dal loro sindacato sono state dagli stessi rinunciate e il Tar ha dichiarato la cessazione della materia del contendere”. In ogni caso “su tutti questi aspetti ogni decisione verrà presa solo all’esito dell’approfondimento di ogni aspetto giuridico del decreto del Governo con gli uffici che stanno curando la procedura e di un incontro che fisserò quanto prima con i sindacati dei balneari“.

Tursi, con un’apposita delibera, aveva già stabilito il diritto del concessionario uscente al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante anche in relazione al valore aziendale parametrato al fatturato annuale del 2023 della concessione moltiplicato per il coefficiente di 2,5. Provvedimento che rischiava di essere fermato dal Tar, salvato poi da una sentenza di agosto che ha respinto il ricorso di un imprenditore con motivazioni tecniche più che di merito. Il 15 luglio erano scaduti i termini per la presentazione delle domande e quasi tutti i concessionari attuali hanno partecipato.

Secondo il decreto varato dal Governo, nuove concessioni potranno durare da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati. È prevista l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Sì all’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, secondo cifre stabilite con apposite perizie. D’altra parte viene stabilito anche un aumento dei canoni demaniali pari al 110%.

Tra i criteri di valutazione delle offerte, sarà considerato anche l’essere stato titolare, nei cinque anni precedenti, di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Ma anche l’offerta economica rispetto all’importo minimo, la qualità del servizio e dei manufatti, gli obiettivi di politica sociale, sicurezza dei lavoratori e protezione dell’ambiente, l’impegno ad assumere personale under 36 e il numero dei lavoratori impiegati.

Resta da capire se le altre amministrazioni comunali si atterranno alla proroga decisa dal governo o procederanno comunque con le gare entro il 2024 come sembra intenzionata a fare Genova. Nonostante l’accordo con l’Ue, infatti, il Consiglio di Stato e la Corte di giustizia europea avevano imposto la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023. Il rischio, insomma, è sempre quello di aprire nuovi contenziosi davanti ai tribunali amministrativi.

“Il provvedimento legislativo adottato dal Consiglio dei ministri sulle concessioni demaniali marittime vigenti non ci soddisfa perché prevede la messa a gara delle aziende”, affermano Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Confcommercio e Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba Confesercenti, principali promotori del simbolico sciopero degli ombrelloni andato in scena lo scorso 9 agosto anche sul litorale genovese per denunciare i timori e le incertezze del comparto in attesa di un chiarimento definitivo da Roma.

“Erano altre le aspettative generate dalle dichiarazioni, degli esponenti dell’attuale Governo, sull’esclusione del settore dall’applicazione della direttiva Bolkestein – aggiungono -. Riuniremo gli organismi dirigenti delle nostre organizzazioni per una valutazione del provvedimento legislativo e per decidere le conseguenti iniziative sindacali. Registriamo, con profondo rammarico, che il provvedimento non ha visto il coinvolgimento, non solo della categoria, ma anche e principalmente degli enti concedenti (Regioni e Comuni), che esercitano, da decenni, le funzioni amministrative in materia. Riteniamo che sia interesse di tutti, non solo degli imprenditori balneari, una riforma organica della materia che salvaguardi le aziende turistiche attualmente operanti, frutto dell’attività e dei sacrifici di migliaia di famiglie di onesti lavoratori che hanno costruito un modello di balneazione attrezzata efficiente, di qualità e di successo che il mondo ci invidia. Riteniamo, poi, sia interesse di tutti che questa questione non sia oggetto di strumentalizzazioni politiche ma, piuttosto, di un serio e obiettivo dibattito pubblico”.

“È certo, comunque, che continueremo a batterci, con forza e determinazione – hanno concluso i presidenti di Sib e Fiba due Sindacati di categoria maggiormente rappresentativi – a tutela dei diritti, riconosciuti anche dal diritto europeo, degli operatori attualmente operanti e per evitare che sia distrutto o snaturato il modello di balneazione attrezzata italiana fondato, prevalentemente, sul lavoro dei concessionari, non soltanto nel loro interesse, ma, soprattutto, del nostro Paese”.