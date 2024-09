Balneari, Candia (Lista Sansa): “Proroga delle concessioni al 2027 ennesimo duro colpo ai cittadini”

Genova. “Il nuovo decreto discusso dal Consiglio dei ministri che prevede la proroga delle concessioni balneari fino al settembre 2027, con possibilità di estensione fino al 31 marzo 2028, è l’ennesimo duro colpo per tutti i cittadini e le cittadine come noi che credono che le spiagge debbano essere un bene comune e accessibile a tutti, e non una merce di scambio tra pochi privilegiati”. Questo il commento della consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, sull’ultimo decreto governativo in tema di concessioni demaniali.

“In estrema sintesi le gare per le nuove concessioni potrebbero essere rinviate di anni, continuando a privilegiare chi ha già monopolizzato le nostre spiagge – spiega Candia -. A peggiorare la situazione, il decreto prevede che i concessionari uscenti ricevano un indennizzo, pagato dal nuovo concessionario, per gli investimenti non ancora ammortizzati”.

“Ricordo che la direttiva europea Bolkestein è stata recepita dall’Italia con il decreto legislativo n.59 del 2010 e in questi 14 anni si è solo ragionato su proroghe per gli attuali concessionari, senza prendere in mano la norma per pensare a restituire spiagge e mare ai cittadini – aggiunge la consigliera regionale -. E anche l’ultimo decreto va in questa direzione visto che si prevede una proroga fino a settembre 2027, che in caso di ‘ragioni oggettive’ potrebbe essere estesa fino al 31 marzo 2028″.

“Questa decisione rafforza ancora di più la nostra volontà di continuare a lottare per un accesso equo e libero al mare – conclude Selena Candia -. Insieme all’associazione Mare Libero, con cui collaboriamo da tempo, abbiamo già raccolto tantissime firme e continueremo a impegnarci su questo tema fino a quando non raggiungeremo almeno il 50% di spiagge libere su tutto il territorio italiano. È una battaglia di civiltà che continueremo a portare avanti con il supporto di tutte le persone che, come noi, non si arrendono di fronte all’intollerabile situazione che stanno vivendo”.