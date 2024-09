Autostrade, attivato il tavolo per rimborsi cashback per l’autotrasporto

Genova. Attivato il tavolo di monitoraggio sull’autotrasporto, composto da un rappresentante per ogni parte firmataria del protocollo siglato nel giugno 2023 da Regione Liguria, Aspi, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e le associazioni degli autotrasportatori liguri.

Il tavolo ha l’obiettivo di analizzare i dati di utilizzo del cashback, anche rinforzato, per l’esercizio 2023, di simulare l’impatto del cashback per gli anni 2024 e 2025 allo scopo di definire sulle risorse residue stimate e l’importo da appostare per l’annualità 2024 per il ristoro forfettario a seguito dei disagi alla circolazione autostradale nella Regione Liguria subiti dagli autotrasportatori.

Alla riunione che ha attivato il tavolo hanno preso parte il presidente facente funzione della Regione Liguria e i rappresentanti di Aspi, del Comune di Genova, del Mit, dell’Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e delle sigle dell’autotrasporto (Anita, Cna Fita, Fedit, Confartigianato Trasporti, Fai Liguria, Aliai, Fiap, Osservatorio logistica/trasporti, Lega Cooperative, Trasporto Unito).

Il protocollo firmato nel 2023 destinava 70 milioni di euro a titolo di ristoro forfettario agli autotrasportatori per gli anni 2022 e 2023. I 35 milioni riferiti all’anno 2022 sono già stati versati da Aspi, mentre i 35 milioni previsti per il 2023 sono in corso di erogazione.

Nelle prossime settimane il tavolo tornerà a riunirsi per attivare al più presto possibile, sulla base dei dati di monitoraggio che saranno forniti dalla Società Autostrade per l’Italia, l’azione stabilita dal protocollo.