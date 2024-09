Astore trovato in un parco a San Fruttuoso, inutili le cure: “Troppo indebolito dai parassiti”

Genova. Un ritrovamento decisamente poco consueto a Genova, che purtroppo si è chiuso nel peggiore dei modi: un maestoso astore, rapace diurno, trovato in un’area verde di San Fruttuoso molto indebolito, che è poi morto una volta arrivato al Cras Enpa di Campomorone.

L’uccello è stato avvistato a terra da un passante, che ha subito capito che c’era qualcosa che non andava: saltellava e si nascondeva sotto le macchine parcheggiate, senza riuscire e prendere il volo. Ha quindi contattato l’Enpa, che ha inviato sul posto una guardia zoofila per il recupero.

“Non appena arrivati al Cras lo abbiamo sottoposto a una visita approfondita e ad analisi che purtroppo, hanno evidenziato numerose placche intorno alle mucose della gola e del becco ed una fortissima e brutta infestazione da endoparassiti intestinali – spiegano gli operatori del centro – Ecco spiegato il motivo per cui il rapace si è fatto prendere così facilmente: era talmente indebolito dall’infestazione dei parassiti, da non poter volare né tanto meno reagire davanti al nostro tentativo di recupero”.

Il veterinario ha subito somministrato una cura per provare a salvarlo, ma dopo qualche ora il rapace, ormai troppo indebolito, è morto: “Resta il dispiacere per non essere riusciti a salvare un esemplare di una specie così bella quanto non comune”. A inizio anno un altro esemplare di astore era stato recuperato in città, vicino a una casa a Sestri Ponente. In quel caso l’uccello aveva un trauma cranico dovuto probabilmente all’impatto con un muro o un’auto, era stato curato e dopo la degenza al Cras era stato liberato.