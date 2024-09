Assegnati i lavori del poliambulatorio al Cep di Pra’, Spi Cgil: “Due mesi per i lavori”

Genova. Lo scorso 27 agosto la Asl 3 ha deliberato l’assegnazione dei lavori per la realizzazione del poliambulatorio nel quartiere di Cà Nova nel cuore del Cep di Prà.

L’idea di un presidio socio sanitario dove il cittadino può trovare risposte a diverse necessità che possono andare dalla presa in carico di una o più cronicità, la presenza di un medico di medicina generale e di un infermiere di comunità, il pediatra di libera scelta e così è stata fortemente voluta dai sindacati confederali dei pensionati che nel marzo 2021 hanno siglato con Asl 3 un verbale di intesa in tal senso.

“L’integrazione dei servizi socio sanitari e la realizzazione di un unico punto a cui rivolgersi per più necessità socio sanitarie, soprattutto in riferimento a un quartiere così popoloso con una densità abitativa molto alta e ad una età media avanzata, fa parte della contrattazione sociale portata avanti dal sindacato pensionati e rappresenta una azione concreta a tutela di pensionate e pensionati ma non solo”, dicono dallo Spi Cgil Genova.

“L’assegnazione dei lavori rappresenta un punto di inizio concreto per la realizzazione del poliambulatorio che tutto il quartiere aspetta da troppo tempo – commenta Ivano Bosco, segretario generale Spi Cgil Genova e Liguria – l’insediamento di un presidio socio sanitario darà finalmente risposte a importanti problematiche di salute contribuendo a colmare la mancanza di servizi per l’erogazione di prestazioni di prima necessità non solo per chi rappresentiamo direttamente ma per l’intera comunità”.