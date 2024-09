Asl4, dal 25 settembre la campagna itinerante del consultorio ostetrico ginecologico

Genova. Da mercoledì 25 settembre 2024, il Consultorio Ostetrico-Ginecologico dell’Asl 4 sale a bordo dell’ambulatorio mobile attrezzato “Super Gulliver” per dare il via alla nuova campagna di salute di prossimità itinerante: la prima capace di portare gli stessi servizi medico-specialistici offerti sinora negli ambulatori ospedalieri “sotto casa” dei cittadini che vivono nell’entroterra e nei piccoli centri.

Nei prossimi quattro mesi, infatti, l’équipe composta da un ginecologo e un’infermiera raggiungerà i Comuni delle aree interne per eseguire visite ostetrico-ginecologiche, ecografie e Pap-test, senza bisogno di prenotazione.

Le utenti saranno accolte nel nuovo ambulatorio mobile “Super Gulliver” acquistato con i fondi del PNRR Missione 5, dotato di uno spazio dedicato alle visite e di pedana elettrica per consentire l’accessibilità anche alle persone in carrozzina, e munito degli strumenti diagnostici necessari alla campagna in corso.

Sei le tappe in programma, sempre al mercoledì, dalle ore 9.30 alle 12.30:

25 settembre, Moconesi;

2 ottobre, Borzonasca;

23 ottobre, Moneglia;

6 novembre, Santo Stefano d’Aveto e Rezzoaglio;

27 novembre, Neirone;

4 dicembre, Castiglione Chiavarese.

«Questa nuova campagna itinerante è un’opportunità, al momento inedita, per andare incontro alle persone che vivono nell’entroterra e nei Comuni più isolati e permettere di accedere non solo alle visite, ma anche ai servizi diagnostici ed ecografici, senza bisogno di spostarsi – spiega il direttore della S.C. Ginecologia e Ostetricia, Stefano Bogliolo -. In questo modo, cerchiamo di avvicinare le cure ai cittadini, offrendo loro i servizi che troverebbero in ospedale, incentivando così la prevenzione».

Le attività itineranti del Consultorio Ostetrico-Ginecologico non saranno solo a bordo di “Super Gulliver”.

L’équipe è presente anche negli Spoke dell’entroterra, al mercoledì dalle 9.30 alle 12.30, secondo il seguente calendario:

9 ottobre, Cicagna;

16 ottobre, Varese Ligure;

13 novembre, Cicagna;

20 novembre, a Cicagna;

18 dicembre, Varese Ligure.

In questo caso, l’accesso è su prenotazione obbligatoria . Per fissare un appuntamento occorre chiamare i numeri: 0185/329077 per lo Spoke di Cicagna; 0185/329955 per lo Spoke di Varese Ligure.

«Grazie alle unità mobili che abbiamo a disposizione e alle équipe multiprofessionali siamo in grado di raggiungere i cittadini che vivono nelle zone più isolate per offrire servizi medico-specialistici e favorire l’adesione alle attività di prevenzione – conclude il direttore generale dell’Asl 4, Paolo Petralia -. La prima campagna di prossimità coinvolge il Consultorio Ostetrico-Ginecologico, ma in futuro potranno essere gli altri specialisti, secondo i bisogni della popolazione».