Asl 4, dal 21 settembre online la nuova rubrica del podcast Missione Salute

Tigullio. Sabato 21 settembre 2024 – in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer – Asl 4 inaugura “Rughe di memoria: cura della mente che svanisce”, la nuova rubrica del podcast “Missione Salute” disponibile su Spotify e sul sito aziendale.

Dopo le Pillole di Neuropsichiatria Infantile che hanno dato vita al canale un anno fa, la nuova stagione del podcast cambia registro per approfondire il tema della demenza che coinvolge in particolare le persone anziane, i loro familiari, i caregiver. Lo fa nelle prossime venti settimane attraverso le voci della dottoressa Babette Dijk, responsabile del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD), e di Milvia Callo Romiti, vicepresidente dell’associazione AIMA Tigullio che quest’anno festeggia il suo trentesimo anniversario.

«Perché un podcast sulla demenza? Perché con l’invecchiamento della popolazione la prevalenza di tale sindrome è sempre più frequente, tanto più in un territorio come il nostro dove gli ultrasessantacinquenni sono il 29% degli abitanti totali – spiega la dottoressa Dijk -. Il nostro Centro segue oltre 2.000 persone con demenza, ma la stima è che siano circa 3.500 nel territorio dell’Asl 4».

Nasce da qui la volontà di raccontare la demenza con un linguaggio semplice e accessibile a tutti, per capire in cosa consiste, come si manifesta, quali sono i fattori di rischio dall’infanzia all’età avanzata e le possibili terapie, farmacologiche e non, fino al ruolo della famiglia e dei caregiver nell’assistere e accudire le persone malate. Un ruolo, questo, assunto anche dall’associazione AIMA Tigullio, che da tre decenni si pone al fianco dei pazienti.

«Siamo lieti di partecipare a questo nuovo progetto dell’Asl 4, a cui ci lega una collaborazione trentennale e la volontà comune di essere vicini, ciascuno nel proprio ruolo, ai malati di Alzheimer e ai loro cari – aggiunge Milvia Callo Romiti -. Il 5 ottobre festeggeremo il trentesimo anniversario della nostra associazione con un convegno all’Auditorium San Francesco di Chiavari, che sarà l’occasione per condividere ancora una volta i valori che ci uniscono».

Dopo il primo episodio del podcast che sarà diffuso sabato 21 settembre, in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, la rubrica “Rughe di memoria” proseguirà a cadenza settimanale, con uscite ogni venerdì alle 12.00.