Mucillagine nell’Area Marina Protetta di Portofino, l’ente replica ai sub: “Fenomeno naturale intensificato, ci stiamo lavorando”

Portofino. L’Area Marina Protetta di Portofino prende la parola sul tema della mucillagine presente sui fondali di una delle zone di maggiore bellezza e interesse naturalistico della Liguria, replicando all’allarme lanciato da alcuni sub, in particolare da Pierluigi Negri, che si è fatto portavoce della richiesta di interventi mirati.

“Il signor Negri è ben conosciuto allo staff dell’AMP Portofino così come è conosciuto il suo ‘progetto’ di pulizia, giudicato privo di basi scientifiche, non efficace e soprattutto non compatibile con il regolamento dell’AMP – fanno sapere dall’AMP, presieduta dal sindaco di Portofino, Matteo Viacava – la ‘rimozione meccanica’ infatti consisteva nell’afferrare le gorgonie e scuoterle violentemente con il rischio di staccarle. Della serie: la cura è peggio della malattia”.

“Il signor Negri non ha parlato con molteplici dirigenti, bensì con il direttore (non inquadrato come dirigente) e con due membri dello staff scientifico che gli hanno spiegato per quale motivo il suo progetto non è stato giudicato idoneo e anzi come avrebbe potuto rappresentare un pericolo per le comunità di P.clavata se decine o centinaia di subacquei lo avessero imitato – proseguono – come AMP incentiviamo la Citizen Science, ma quest’ultima deve essere standardizzata e supervisionata da un ente scientifico, lo staff dell’AMP è spesso coinvolto in attività di addestramento di subacquei ricreativi per il monitoraggio dei cambiamenti climatici”.

Lo staff dell’AMP Portofino è “ben a conoscenza del problema della mucillagine”, un fenomeno naturale “comparso non di recente, è innegabile però che negli ultimi anni si è intensificato: la ragione principale sono i cambiamenti climatici, che in mediterraneo hanno un impatto superiore al 20% rispetto agli altri mari. I cambiamenti climatici come è noto sono un problema non risolvibile a livello locale e apparentemente nemmeno a livello globale; paragonare i fondali di tutto il mediterraneo a quelli di 40 anni fa è come confrontare l’attuale estensione dei ghiacciai alpini con quella degli anni ’80: serve solo a prendere atto di un problema in corso ma come detto, non risolvibile su scala locale”.

“AMP Portofino nel panorama mediterraneo è all’avanguardia nello studio dei cambiamenti climatici e nella sperimentazione di azioni per mitigare il loro impatto su scala locale, si è lavorato anche relativamente alla problematica della mucillagine, infatti oltre a diversi studi, nel 2023 e nel 2024 in collaborazione con l’università politecnica delle marche, con i subacquei della rete Reef Alert Network e con SUEX, si è sperimentata la pulizia di piccole porzioni di siti di immersione, utilizzando una sorbona al fine di minimizzare ogni contatto con il fondale e raccogliendo tutto il materiale per successiva analisi e comprendere se la rimozione non crei più danni che effetti benefici. I risultati preliminari sono incoraggianti e verranno divulgati una volta validati”.