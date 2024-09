Aranci in viale Modugno, Avvenente: “Smentisco che siano entrate motoseghe in azione”

Genova. “In relazione alle ripetute notizie di presunti tagli di aranci in viale Modugno, vogliamo smentire che sia in corso qualunque intervento. Le motoseghe non sono mai entrate in azione sulle alture di Pegli. Tutt’altro: la prossima settimana verrà presentata la proposta di progetto, curata da ASTer, del reimpianto degli alberi di arancio di viale Modugno, alberi decimati dagli urti delle auto. L’obiettivo è quello di aumentare il numero di alberi e riportare il viale alla composizione originale con l’impianto di oltre 20 nuovi alberi».

Lo ha detto l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Genova Mauro Avvenente, questa mattina durante la Consulta del Verde convocata al Matitone. L’assessore ha voluto tranquillizzare alcuni esponenti della Consulta che chiedevano conto di notizie stampa, uscite in questi giorni, riguardanti l’improvviso abbattimento degli alberi di arancio di viale Modugno a Pegli.

Secondo gli Uffici del Verde, infatti, si tratta di una piantumazione di alberi già morti negli anni, a causa dei continui urti alle cortecce, provocati dal parcheggio selvaggio, tra gli alberi, degli automobilisti. La proposta di progetto di piantumazione, portata avanti da Aster, sarà presentata mercoledì 18 settembre al tavolo della Consulta del Verde.