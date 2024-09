Aon Open Challenger, il tabellone: al primo turno sfide Debru-Monteiro e Popko-Galan

Genova. Prende il via oggi, sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso, la ventesima edizione dell’Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina, che si concluderà domenica 8 settembre.

Le tre wild card sono state assegnate a Federico Bondioli, Gianluca Cadenasso e Jacopo Berrettini.

Il tabellone principale è stato sorteggiato; ne fanno parte 13 tennisti dell’Italia, 3 del Perù, 2 del Brasile, 1 di Spagna, Giappone, Bulgaria, Colombia, Kazakhstan, Libano, Francia, Slovacchia.

Ecco i sedicesimi di finale (tra parentesi la nazionalità e la classifica Atp):

(1) Thiago Seyboth Wild (Bra, 68) – qualifier

Stefano Travaglia (Ita, 214) – Samuel Vincent Ruggeri (Ita, 272)

Gianluca Mager (Ita, 265) – Martin Klizan (Svk, 325)

qualifier vs (8) Andrea Pellegrino (Ita, 170)

(3) Jaume Munar (Esp, 84) – qualifier

Federico Bondioli (Ita, 683) – qualifier

Kei Nishikori (Jpn, 222) – qualifier

Gianluca Cadenasso (Ita, 577) – (7) Juan Pablo Varillas (Per, 157)

(5) Stefano Napolitano (Ita, 135) – Giovanni Fonio (Ita, 316)

Adrian Andreev (Bul, 261) – qualifier

Jacopo Berrettini (Ita, 363) – Ignacio Buse (Per, 270)

Dmitry Popko (Kaz, 181) – (4) Daniel Elahi Galan (Col, 127)

(6) Francesco Passaro (Ita, 145) – Federico Arnaboldi (Ita, 231)

Gonzalo Bueno (Per, 288) – Alexander Weis (Ita, 353)

Benjamin Hassan (Lib, 196) – Francesco Maestrelli (Ita, 269)

Gabriel Debru (Fra, 381) – (2) Thiago Monteiro (Bra, 75)

Questo il tabellone di qualificazione, che permetterà a 6 giocatori di accedere al tabellone principale:

Andrea Picchione (1) (Ita, 368) – Simone Massucco (Ita, -)

Pierluigi Basile (Ita, 1053) – Andrea Guerrieri (12) (Ita, 576)

Corentin Denolly (2) (Fra, 370)- Simone Agostini (Ita, 1348)

Alexandru Jecan (Rom, 1316) – Kilian Feldbausch (9) (Sui, 445)

Matthew Dellavedova (3) (Aus, 386) – Buvaysar Gadamauri (Bel, 640)

Johan Nikles (Sui, 734) – Vladyslav Orlov (11) (Ukr, 551)

Mili Poljicak (4) (Cro, 409) – Volodoymyr Uzhylovskyi (Ukr, 1848)

Stefano Reitano (Ita, 1009) – Giovanni Oradini (7) (Ita, 429)

Genaro Alberto Olivieri (5) (Arg, 411) – Luca Castagnola (Ita, 674)

Filippo Romano (Ita, 897) – Gianmarco Ferrari (10) (Ita, 539)

Moez Echargui (6) (Tun, 412) – Julian Ocleppo (Ita, 1154)

Gabriele Vulpitta (Ita, 1169) – Marcello Serafini (8) (Ita, 434)

Oggi, dalle ore 10 in poi, si gioca il primo turno delle qualificazioni.