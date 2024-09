Aon Open Challenger, Gonzalo Bueno e Benjamin Hassan i primi qualificati agli ottavi di finale

Genova. Entra nel vivo, sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso, la ventesima edizione dell’Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina, che si concluderà domenica 8 settembre.

Oggi si sono concluse le qualificazioni che hanno designato i 6 giocatori che vanno a completare il tabellone principale; inoltre, si sono giocati i primi due incontri dei sedicesimi di finale. Gonzalo Bueno e Benjamin Hassan sono approdati agli ottavi di finale.

Ecco i sedicesimi di finale del tabellone di singolare (tra parentesi la nazionalità e la classifica Atp):

(1) Thiago Seyboth Wild (Bra, 68) – Andrea Picchione (Ita, 368)

Stefano Travaglia (Ita, 214) – Samuel Vincent Ruggeri (Ita, 272)

Gianluca Mager (Ita, 265) – Martin Klizan (Svk, 325)

Mili Poljicak (Cro, 409) – (8) Andrea Pellegrino (Ita, 170)

(3) Jaume Munar (Esp, 84) – Moez Echargui (Tun, 412)

Federico Bondioli (Ita, 683) – Kilian Feldbausch (Sui, 445)

Kei Nishikori (Jpn, 222) – Matthew Dellavedova (Aus, 386)

Gianluca Cadenasso (Ita, 577) – (7) Juan Pablo Varillas (Per, 157)

(5) Stefano Napolitano (Ita, 135) – Giovanni Fonio (Ita, 316)

Adrian Andreev (Bul, 261) – Genaro Alberto Olivieri (Arg, 411)

Jacopo Berrettini (Ita, 363) – Ignacio Buse (Per, 270)

Dmitry Popko (Kaz, 181) – (4) Daniel Elahi Galan (Col, 127)

(6) Francesco Passaro (Ita, 145) – Federico Arnaboldi (Ita, 231)

Gonzalo Bueno (Per, 288) b. Alexander Weis (Ita, 353) 75 76

Benjamin Hassan (Lbn, 196) b. Francesco Maestrelli (Ita, 269) 46 62 63

Gabriel Debru (Fra, 381) – (2) Thiago Monteiro (Bra, 75)

Il tabellone del doppio:

(1) Gregoire Jacq (Fra) / Skander Mansouri (Tun) – Ivan Sabanov / Matej Sabanov (Srb)

Benjamin Hassan (Lbn) / David Vega Hernandez (Esp) – Marcelo Demoliner (Bra) / Marcelo Zormann (Bra)

(3) Sander Arends (Ned) / Jonathan Eysseric (Fra) – Gonzalo Bueno (Per) / Ignacio Buse (Per)

Alexandru Jecan (Rou) / Samuel Vincent Ruggeri (Ita) – Federico Bondioli (Ita) / Gianluca Cadenasso (Ita)

Julian Ocleppo (Ita) / Andrea Pellegrino (Ita) – Corentin Denolly (Fra) / Vladyslav Orlov (Ukr)

Giovanni Fonio (Ita) / Giovanni Oradini (Ita) – (4) Victor Cornea (Rou) / Denys Molchanov (Ukr)

Zvonimir Babic (Cro) / Volodoymyr Uzhylovskyi (Ukr) – Francesco Maestrelli (Ita) / Filippo Romano (Ita)

Stefano Napolitano (Ita) / Francesco Passaro (Ita) – (2) Romain Arneodo (Mon) / Theo Arribage (Fra)

I risultati del primo turno di qualificazione:

Andrea Picchione (1) (Ita, 368) b. Simone Massucco (Ita, -) 76 63

Andrea Guerrieri (12) (Ita, 576) b. Pierluigi Basile (Ita, 1053) 36 62 62

Corentin Denolly (2) (Fra, 370) b. Simone Agostini (Ita, 1348) 46 61 61

Kilian Feldbausch (9) (Sui, 445) b. Alexandru Jecan (Rou, 1316) 61 61

Matthew Dellavedova (3) (Aus, 386) b. Buvaysar Gadamauri (Bel, 640) 46 64 61

Johan Nikles (Sui, 734) b. Vladyslav Orlov (11) (Ukr, 551) 67 63 64

Mili Poljicak (4) (Cro, 409) b. Volodoymyr Uzhylovskyi (Ukr, 1848) 62 21 ret.

Giovanni Oradini (7) (Ita, 429) b. Stefano Reitano (Ita, 1009) 75 64

Genaro Alberto Olivieri (5) (Arg, 411) b. Luca Castagnola (Ita, 674) 62 61

Filippo Romano (Ita, 897) b. Gianmarco Ferrari (10) (Ita, 539) 63 61

Moez Echargui (6) (Tun, 412) b. Julian Ocleppo (Ita, 1154) 76 63

Marcello Serafini (8) (Ita, 434) b. Gabriele Vulpitta (Ita, 1169) 62 62

I risultati del secondo turno di qualificazione:

Andrea Picchione (1) (Ita, 368) b. Andrea Guerrieri (12) (Ita, 576) 61 62

Kilian Feldbausch (9) (Sui, 445) b. Corentin Denolly (2) (Fra, 370) 36 62 62

Matthew Dellavedova (3) (Aus, 386) b. Johan Nikles (Sui, 734) 63 63

Mili Poljicak (4) (Cro, 409) b. Giovanni Oradini (7) (Ita, 429) 63 64

Genaro Alberto Olivieri (5) (Arg, 411) b. Filippo Romano (Ita, 897) 62 60

Moez Echargui (6) (Tun, 412) b. Marcello Serafini (8) (Ita, 434) 63 16 63

Domani, martedì 3 settembre, si giocheranno i restanti quattordici incontri del primo turno ed una partita di doppio.