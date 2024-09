Animali come amici, l’incontro con gli esperti di Asl3 sulla pet therapy

Genova. “Animali per amici e come vivere più a lungo” è il titolo dell’incontro aperto alla cittadinanza in programma mercoledì 11 settembre a partire dalle 15.30 all’interno del Centro Commerciale Fiumara (area ristorazione piano terra). Si tratta del terzo evento nell’ambito del Progetto Agorà promosso dal Dipartimento corretti stili di vita Asl3, diretto dal dott. Gianni Testino.

Focus di questo incontro, ad accesso libero e gratuito, il mondo della Pet therapy e il supporto fornito dagli animali d’affezione per migliorare il nostro stile di vita. Ecco il programma con la partecipazione straordinaria di Freccia, il pastore australiano di tre anni che va regolarmente a far visita a operatori e pazienti dell’SPDC dell’ospedale Villa Scassi e della RSA psichiatrica Tegole sul mare a Quarto:

Come gli animali d’affezione migliorano la nostra salute e ci allungano la vita

Dott.ssa Concetta Teresa Saporita

Responsabile S.S.D. Epidemiologia e Promozione della Salute Asl3

La salute dei nostri straordinari amici: consigli pratici

Dott. Paolo Allasio – Direttore S.C. Sanità animale Asl3

Una zampa per amico: il mondo della Pet Therapy

Dott.ssa Sonia Ricciu – Coordinatore infermieristico Asl3 e Conduttore certificato del cane Freccia

Modera

Dott. Roberto Rosselli – Dirigente Professioni Sanitarie della Prevenzione Asl3

Il Progetto Agorà si propone di promuovere la salute attraverso incontri informali in luoghi di aggregazione sociale offrendo ai cittadini l’opportunità di approfondire argomenti legati alla prevenzione e alla promozione della salute durante momenti di tempo libero, incoraggiando così l’attitudine ad attuare scelte consapevoli (self-empowerment).

Sede evento Centro Commerciale Fiumara Via Fiumara 15-16 dalle 15.30 alle 17.30