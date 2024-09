Amt assume nuovi autisti bus per la città e la provincia: come partecipare alle selezioni

Genova. Amt cerca nuovi autisti per il servizio urbano (Bacino G, città di Genova) e per quello provinciale (Bacino TG Regione Liguria).

Le selezioni 2024/2025 sono rivolte a persone che hanno la patente D e CQC Persone e appartenengono, al momento dell’iscrizione e, per quanto riguarda il profilo autista di bus urbano, al momento dell’eventuale assunzione devono appartenere ad almeno una di queste due categorie: under 30, o essere beneficiari di trattamento di disoccupazione (Naspi, Dis-Coll).

Le domande dovranno essere registrate entro il 19 ottobre 2024 compilando il modulo dedicato che si trova sul sito di Amt. È possibile partecipare alla Selezione per uno solo dei due profili, e i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti riceveranno attraverso mail la convocazione alla selezione.

I candidati che avranno superato tutte le fasi della selezione saranno inseriti in due distinte graduatorie che avranno una validità di due anni. Amt potrà attingere dalle graduatorie per eventuali assunzioni attraverso una delle diverse tipologie contrattuali previste ai sensi di legge. Per il profilo di autista di bus rrbano l’assunzione avverrà con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi.

La Faisa Cisal per l’occasione organizza corsi di preparazione tutti i martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 e dalle 21 alle 24 nella sede di via Bobbio 242r.