Amt Genova, da lunedì 16 settembre scatta l’orario invernale

Genova. Lunedì 16 settembre parte l’orario invernale di AMT. Gli orari del servizio invernale si possono consultare sul sito www.amt.genova.it accedendo alla sezione Rete e Orari del menu presente in home page oppure utilizzando la APP AMT.

Amt ricorda, come già comunicato, che da lunedì 16 settembre, con la ripresa della scuola, la gratuità per gli over 70 residenti nella Città Metropolitana di Genova tornerà ad essere in vigore dalle 9.30.

Per tutte le informazioni sull’orario invernale è possibile contattare il Servizio Clienti al numero 848 000 030, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 16.30.