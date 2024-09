Amt, prorogata fino al 15 settembre la gratuità per gli over 70 dalle 7.30 del mattino

Genova. La deroga all’utilizzo gratuito del trasporto pubblico già dalle 7.30 del mattino per gli over 70 residenti nella Città Metropolitana di Genova era scattata il 15 luglio scorso, con un anticipo di due ore rispetto a quanto stabilito dalla nuova Politica commerciale sperimentale partita il 15 gennaio 2024.

Il provvedimento, funzionale alla tutela della salute pubblica, era stato disposto dal Sindaco metropolitano Marco Bucci.

Considerato il perdurare delle attuali condizioni climatiche caratterizzate da temperature ancora elevate la deroga è concessa fino alla fine dell’orario estivo, vale a dire domenica 15 settembre.

Da lunedì 16 settembre, con il ritorno dell’orario invernale e la ripresa della scuola, la gratuità per gli over 70 residenti nella Città Metropolitana di Genova tornerà ad essere in vigore dalle 9.30 del mattino.

Amt ricorda che per poter viaggiare gratuitamente sulla rete AMT occorre essere dotati di CityPass, fisico o dematerializzato sullo smartphone. La tessera fisica può essere richiesta anche sul sito AMT con la possibilità di scegliere l’opzione della consegna a casa.