Maltempo, un vento fortissimo spazza Genova: decine di interventi dei vigili del fuoco

Genova. Il vento forte, anzi fortissimo, era previsto ed è arrivato, con raffiche superiori ai 100 chilometri orari, provocando già non pochi problemi in diversi quartieri di Genova: decine di interventi tengono impegnati i vigili del fuoco da prima dell’alba di oggi, giovedì 5 settembre.

Alberi caduti – gli ultimi in via Geminiano, a Bolzaneto, in via Bernabò Brea ad Albaro e in via Malaspina a Cornigliano – gazebo volati dai terrazzi, tettoie e cartelli pericolanti un po’ in tutta la città con raffiche durate pochi minuti ma molto intense.

Attenzione anche sulla strada statale Aurelia che è stata chiusa all’altezza della galleria del Pizzo, tra Genova e Arenzano, come da prassi in caso di situazioni meteo critiche per il versante franoso a rischio.

Dopo il vento – che ha fatto segnare un valore di 157 km/h al rilevatore di Fontana Fresca di Sori – la pioggia, forte ma al momento non straordinaria in rapido passaggio verso il Tigullio e il Levante.

Prosegue fino alle 13 di oggi, giovedì, lo stato di allerta meteo di livello arancione entrata in vigore a mezzanotte.

Più pesante l’effetto dei temporali sull’area del ponente ligure, dove la linea di convergenza tra le correnti da Nord e quelle da Sud – anche qui con raffiche da record – ha generato forti precipitazioni.

Dalla sala operativa integrata della Protezione civile regionale, aperta per tutta la durata dell’allerta, viene segnalata l’esondazione di alcuni corsi d’acqua nel savonese: ad Albenga ha superato gli argini il rio Carenda, nella frazione Campochiesa, dove undici persone sono state allontanate dalle proprie abitazioni anche con l’intervento dei Vigili del fuoco e sono ora ricoverate presso la sede della protezione civile. Esondato anche il rio Antoniano a monte della SP39 che è interrotta all’altezza della frazione Campochiesa.

Si registrano numerosi allagamenti. Nell’albenganese stanno convergendo squadre dei vigili del fuoco da Genova e dalla Spezia. A Ceriale è Esondato il rio San Rocco all’altezza di Via Roma.

Chiuso un tratto di autostrada A10 in direzione Francia: a causa del maltempo una frana ha invaso la corsia di accelerazione al km 106,500 dopo il casello di Imperia Est, dove c’è l’uscita obbligatoria per i mezzI diretti verso il confine.

La linea ferroviaria è bloccata all’altezza di Albenga a causa della caduta della linea aerea per il vento forte, che ha portato sui fili elettrici materiale dai sottostanti stabilimenti. Nessun treno sta circolando, sono tutti fermi alle stazioni di partenza: la circolazione dovrebbe riprendere attorno alle 7:30,