Genova. Il peggioramento era stato annunciato, e adesso arriva l’allerta gialla per pioggia in tutta la Liguria per lunedì 23 settembre.

L’avviso, emesso domenica mattina da Arpal e Protezione Civile, scatta alle 6 del mattino e resta in vigore sino alle 17. La “colpa” è di una perturbazione in arrivo dalla Francia, che porterà piogge diffuse di intensità fino a molto forte e cumulate areali elevate sul genovesato, significative altrove. Alta probabilità di temporali forti e organizzati, possibilità di fenomeni più persistenti in mare in estensione al Centro-Levante della regione tra la mattina e il primo pomeriggio.

Lunedì potrebbero infatti verificarsi condizioni adatte a una convergenza fra scirocco da sud-est e tramontana da nord, che dovrebbe instaurarsi sul centro-levante regionale. Lo scenario più probabile è tuttavia quello per cui la parte più attiva della struttura precipitativa dovrebbe restare confinata in mare. Tutta la regione sarà interessata da piogge diffuse, con i temporali – che fortunatamente non dovrebbero essere accompagnati da colpo di vento o grandine – forti e organizzati soprattutto sul centro-levante.

Si attendono dunque temporali forti e organizzati, caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa, fenomeni che sono cioè in grado di far cadere grandi quantità di pioggia anche in poco tempo e che preoccupano proprio per la repentinità.

I temporali di questo genere sono infatti tipicamente originata da sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale (celle convettive) che si sviluppano in un arco di tempo limitato, spesso di durata inferiore all’ora. I temporali organizzati, ricorda Arpal, sono invece sistemi di celle convettive che formano strutture precipitative più estese o durature del tipico temporale.

Tipicamente sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Questi fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali gialle sui bacini piccoli e medi.